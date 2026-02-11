“Fue una decisión dolorosa, pero necesaria”: gerente del Banrep habla de tasas de interés

Leonardo Villar es gerente del Banco de la República desde enero de 2021. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de un proceso de ajuste a la baja, que arrancó en diciembre de 2023, la junta directiva del Banco de la República decidió subir la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, hasta 10,25 %. El mercado esperaba un aumento, pero no de esa magnitud. La votación confirma que los miembros de la junta tienen posiciones distintas: cuatro codirectores apoyaron el incremento, dos querían una reducción de 50 puntos y uno votó por no hacer cambios. El presidente Gustavo Petro, como ha sido habitual en los últimos meses, protestó...