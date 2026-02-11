Logo El Espectador
“Fue una decisión dolorosa, pero necesaria”: gerente del Banrep habla de tasas de interés

En entrevista, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explica por qué la junta decidió subir las tasas de interés, qué impacto tendría el salario mínimo en la inflación y qué factores serán determinantes en las próximas reuniones. También se refirió al déficit fiscal, al comportamiento del dólar y a la reforma pensional.

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
12 de febrero de 2026 - 12:36 a. m.
Leonardo Villar es gerente del Banco de la República desde enero de 2021.
Después de un proceso de ajuste a la baja, que arrancó en diciembre de 2023, la junta directiva del Banco de la República decidió subir la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, hasta 10,25 %. El mercado esperaba un aumento, pero no de esa magnitud. La votación confirma que los miembros de la junta tienen posiciones distintas: cuatro codirectores apoyaron el incremento, dos querían una reducción de 50 puntos y uno votó por no hacer cambios. El presidente Gustavo Petro, como ha sido habitual en los últimos meses, protestó...

