Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Fusión Tigo–Movistar: así podría impactar su plan de celular e internet

Si usted es cliente de Tigo, Movistar, WOM o de operadores como Virgin o Éxito, la fusión entre Tigo y Movistar puede cambiar la forma en que se prestan los servicios de celular e internet en el país. La SIC aprobó la integración con varias reglas para proteger a los usuarios, pero aún hay dudas sobre tarifas, calidad y competencia. Aquí le contamos qué puede esperar y qué estar atento en los próximos meses.

Redacción Economía
16 de noviembre de 2025 - 02:55 p. m.
Movistar se fusionaría con Tigo.
Movistar se fusionaría con Tigo.
Foto: Archivo particular

Si usted tiene su línea de celular con Tigo o Movistar, o usa servicios de operadores como WOM, Virgin o Móvil Éxito, la noticia de la fusión entre Tigo y Movistar no es un asunto lejano: puede tocar de frente su plan de telefonía e internet móviles.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó el viernes que estas dos compañías se integren y operen como una sola empresa, pero bajo una serie de condiciones para tratar de evitar impactos negativos en los usuarios y en los competidores más pequeños.

Vínculos relacionados

Gobierno anuncia nueva recompra de bonos globales para aliviar la deuda
Primero el café, ahora el aguacate Hass: EE. UU. levantó arancel de 10 % a Colombia
Nuevo decreto reduce a 0 % el arancel de fertilizantes y otros insumos agrícolas

Con esta decisión, el...

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Movistar

Tigo

Superintendencia de industria y comercio

Mintic

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.