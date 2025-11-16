Fusión Tigo–Movistar: así podría impactar su plan de celular e internet

Movistar se fusionaría con Tigo. Foto: Archivo particular

Si usted tiene su línea de celular con Tigo o Movistar, o usa servicios de operadores como WOM, Virgin o Móvil Éxito, la noticia de la fusión entre Tigo y Movistar no es un asunto lejano: puede tocar de frente su plan de telefonía e internet móviles.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó el viernes que estas dos compañías se integren y operen como una sola empresa, pero bajo una serie de condiciones para tratar de evitar impactos negativos en los usuarios y en los competidores más pequeños.

Con esta decisión, el...