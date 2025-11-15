Fusión Tigo–Movistar: qué cambia en el mercado de la telefonía en Colombia

La superintendente Cielo Rusinque informó la decisión en rueda de prensa. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Se despeja el camino para que Tigo y Movistar operen como una sola compañía. El viernes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que aprobó su integración, tras un extenso proceso que comenzó en diciembre del año pasado.

La decisión de la SIC es clave, pues la unión de estas dos compañías dará origen al segundo gran operador del mercado de telecomunicaciones en Colombia, con todas las implicaciones que esto supone para los usuarios y los demás competidores de la industria.

Según cifras de la Comisión de...