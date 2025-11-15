Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Fusión Tigo–Movistar: qué cambia en el mercado de la telefonía en Colombia

La SIC le dio vía libre a la integración de estas dos compañías, aunque con algunos condicionamientos. El efecto directo de esto es que el mercado de telecomunicaciones en Colombia quedará, en su vasta mayoría, en manos de dos operadores. ¿Qué pasará con la competencia en este escenario? ¿Qué significa para los usuarios?

Diego Ojeda
Diego Ojeda
15 de noviembre de 2025 - 02:00 a. m.
La superintendente Cielo Rusinque informó la decisión en rueda de prensa.
La superintendente Cielo Rusinque informó la decisión en rueda de prensa.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Se despeja el camino para que Tigo y Movistar operen como una sola compañía. El viernes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que aprobó su integración, tras un extenso proceso que comenzó en diciembre del año pasado.

La decisión de la SIC es clave, pues la unión de estas dos compañías dará origen al segundo gran operador del mercado de telecomunicaciones en Colombia, con todas las implicaciones que esto supone para los usuarios y los demás competidores de la industria.

Según cifras de la Comisión de...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

SIC

Superintendencia de Industria y Comercio

Fusión Tigo - Movistar

Tigo

Movistar

WOM

Claro

ETB

Inversiones

Empresas

Desarrollo

 

Sergio Alfredo CIFUENTES(27010)Hace 1 hora
Con la integración hemos de esperar el triple de llamadas de "pasate a claro" abusadores invasivos
Sergio Alfredo CIFUENTES(27010)Hace 1 hora
Con la integración hemos de esperar el triple de llamadas de "pasate a claro" abusadores invasivos
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.