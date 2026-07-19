El gabinete económico de De la Espriella empieza con el fisco contra las cuerdas

Cada sector enfrenta retos particulares, sin duda: problemas y complejidades propias de cada actividad y ramo. Sin embargo, hay asuntos comunes a todas las carteras que atravesarán todo el mandato de De la Espriella. Foto: EFE - Mario Caicedo

Con el nombramiento de buena parte del gabinete, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella sigue poniendo las fichas sobre el tablero de lo que será su administración.

En términos económicos, hablando solamente de las cabezas grandes de sector (los ministerios), el presidente electo ya tiene prácticamente toda la titular lista; al cierre de esta edición faltaba por confirmar quién liderará el renglón de Trabajo.

Cada sector enfrenta retos particulares, sin duda: problemas y complejidades propias de cada actividad y ramo. Sin embargo, hay...