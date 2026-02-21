Mintransporte inauguró intersección Galicia, clave de vías del Samán en Pereira

Intersección Galicia. Foto: Mintransporte

La entrega de la intersección de Galicia, anunciada este sábado por la ministra de Transporte dentro del programa Vías del Samán, marca un hito simbólico para un proyecto que nació en 2021 con promesas de transformación regional y hoy camina sobre un terreno mucho más incierto.

La obra, ubicada en Pereira, busca reducir la siniestralidad y ordenar el tránsito en uno de los puntos más críticos del corredor hacia Cerritos. En Galicia, la obra representó una inversión superior a los COP 82.000 millones y generó más de 900 empleos, impulsando la economía local.

El resultado incluye un paso a desnivel que articula las glorietas del sector Las Cascadas (entrada 4) y Galicia, además de pasos peatonales y ciclorrutas.

“Esta no es solo una obra de concreto. Es una solución que organiza el tránsito, disminuye puntos críticos y brinda mayor seguridad a quienes transitan diariamente por este corredor. La infraestructura tiene sentido cuando protege vidas”, dijo la ministra María Fernanda Rojas.

Es, sin duda, una intervención necesaria, pues mejora la movilidad de cerca de 32.000 habitantes y más de 11.000 vehículos que se movilizan diariamente en esta ruta. Pero también es apenas una pieza dentro de un engranaje que sigue incompleto.

Cuando se firmó el convenio entre Risaralda, Valle del Cauca e Invías, el plan contemplaba siete tramos viales financiados principalmente con el recaudo del peaje de Cerritos. La inversión anunciada fue de COP 1,2 billones.

El modelo, estructurado con apoyo de Findeter, prometía ejecutar en cuatro años lo que bajo concesión habría tardado una década: el recaudo anual —cercano a COP 60.000 millones, según la Gobernación de Risaralda— serviría de garantía para apalancar créditos y acelerar las obras. Hace dos años, el proyecto fue presentado como un hito de innovación pública y reactivación económica.

La realidad posterior fue más compleja.

Estudios de fase 3 revelaron que los costos iniciales estaban subestimados. El gobernador Juan Diego Patiño señaló que la doble calzada avenida El Pollo, pieza central del plan, ronda hoy los COP 930.000 millones, casi todo el presupuesto global anunciado en 2021.

Tramos como la intersección Tacurumbí, clave para el acceso al futuro Hospital Regional de Alta Complejidad, triplicaron sus proyecciones iniciales. Y cinco de las siete obras no cuentan con financiación asegurada.

Patiño advirtió que el proyecto se firmó sin un cierre financiero real ni estudios actualizados de costos.

El primer tramo de La Romelia–El Pollo requiere recursos adicionales para concluirse, y la doble calzada Cerritos–La Virginia aún no tiene claridad presupuestal definitiva. La hoja de ruta que propone hoy el departamento es priorizar lo ejecutable, terminar Galicia, avanzar en Tacurumbí y garantizar puentes peatonales para reducir accidentes en el corredor Pereira–Cerritos.

En ese contexto, la inauguración de Galicia tiene doble lectura. Por un lado, corrige un punto crítico de movilidad que durante años concentró congestión y riesgo. La intersección articula flujos entre Las Cascadas y el acceso a Cerritos, beneficia a miles de usuarios diarios y envía un mensaje de avance tangible. Por otro, deja al descubierto el contraste entre una obra puntual que se concreta y un programa integral cuyo alcance original hoy es incierto sin una reestructuración financiera de fondo.

Vías del Samán fue concebido como una estrategia logística para conectar el eje cafetero con el norte del Valle, dinamizar el desarrollo empresarial de Cerritos y anticipar el aumento del tráfico que traerá la conexión con Antioquia.

