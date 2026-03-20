Ganaderos advierten: aumento del precio de la leche no cubre costos

Los efectos en el mediano o largo plazo de este incremento, argumenta Lafaurie, son que este aumento tan bajo desestimula la actividad de producción de leche en el país, lo que aumentaría la dependencia de importaciones y afectaría la seguridad alimentaria. Foto: Pixabay

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La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) recientemente se pronunció en contra del ajuste de los precios a la leche fijado por el Ministerio de Agricultura.

Desde el 1 de marzo, el precio base de la leche al productor tuvo un incremento de 1,3 %, una decisión adoptada por el Ministerio de Agricultura tras la discusión en el Consejo Nacional Lácteo.

Según lo explicado por el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, este ajuste no le hace justicia al incremento real de los costos de producción, ni al los costos de la mano de obra y, en general, a las presiones de la inflación.

“Es muy importante que los precios de la leche sean coherentes con el esfuerzo y la inversión de quienes sostienen el campo”, expresó.

Para Fedegán, esta situación afecta las finanzas de las cerca de 350.000 familias que dependen de los ingresos de la leche.

“Este incremento, para el sector ganadero, queda lejos del aumento real de los costos en finca; situación que empeora por el nuevo escenario comercial con Estados Unidos de desgravación total de las importaciones. La decisión reabre una pregunta de fondo: ¿qué pasa con el país cuando producir leche deja de ser rentable para miles de familias?”, cuestionó el dirigente gremial.

Los efectos en el mediano o largo plazo de este incremento, argumenta Lafaurie, son que este aumento tan bajo desestimula la actividad de producción de leche en el país, lo que aumentaría la dependencia de importaciones y afectaría la seguridad alimentaria.

“Cada año, una fórmula matemática actualiza esos parámetros con base en variables del período anterior, como inventarios, costos e indicadores del comportamiento sectorial. Para 2026, ese cálculo arrojó un incremento de apenas 0,83 %. Tras la discusión técnica y la solicitud manifiesta desde FEDEGÁN por un incremento que cubriera al menos la inflación causada y que recogiera los indicadores actuales ya mencionados, el Ministerio lo elevó a un escaso 1,3 %”, detalló.

A pesar de que incrementos no tan pronunciados parecieran llevar a alzas moderadas en el precio al consumidor, el precio de la leche y sus derivados ha registrado un crecimiento importante. Esto indica que el margen de ganancias se ha venido ampliando hacia los otros eslabones de la cadena.

“Si la rentabilidad cae no solo se afecta la oferta de leche, también el tejido productivo campesino. Es vital que los precios de la leche sean coherentes con el esfuerzo y la inversión de quienes sostienen el campo”, concluyó.

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