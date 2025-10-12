Logo El Espectador
El mantenimiento que destapó una crisis: así está la situación del gas en Colombia

El mantenimiento en la regasificadora de Cartagena, con alertas de racionamiento a bordo, dejó al descubierto las vulnerabilidades del sistema. El país necesita aumentar la capacidad de importación y, en lo posible, fortalecer la producción local. Este es el panorama.

Karen Vanessa Quintero Martínez
12 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Transferencia de GNL barco a barco en la terminal de regasificación SPEC LNG.
Foto: SPEC LNG

“Hay que sincerar el tema: sí hay una escasez de gas”, reconoció esta semana el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en entrevista con El Espectador. El mantenimiento de la regasificadora, que comenzó el 10 de octubre y se extenderá hasta el 14, evidenció las vulnerabilidades del sistema energético del país, después de dos años de debate sobre el déficit.

Colombia comenzó a importar gas en 2016 para respaldar a las plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también se necesita traer el hidrocarburo del exterior para atender la...

