El mantenimiento que destapó una crisis: así está la situación del gas en Colombia

Transferencia de GNL barco a barco en la terminal de regasificación SPEC LNG. Foto: SPEC LNG

“Hay que sincerar el tema: sí hay una escasez de gas”, reconoció esta semana el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en entrevista con El Espectador. El mantenimiento de la regasificadora, que comenzó el 10 de octubre y se extenderá hasta el 14, evidenció las vulnerabilidades del sistema energético del país, después de dos años de debate sobre el déficit.

Colombia comenzó a importar gas en 2016 para respaldar a las plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también se necesita traer el hidrocarburo del exterior para atender la...