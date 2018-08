Hasta 2026 hay gas sin adicionar nada

Gas natural, con futuro mundial y débil producción local

El futuro del gas natural en el mundo es bastante claro, mas no en Colombia, donde las empresas encuentran obstáculos para vencer. La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás) ha advertido que, de no encontrarse nuevos yacimientos, las actuales reservas alcanzarán hasta 2026, sin contar con la presencia de un fuerte fenómeno de El Niño en ese período. “Tenemos gas hasta 2026 si no se descubre nada más y se consumen todas las reservas hasta ese año”, dijo el presidente del gremio, Orlando Cabrales.

“Manteniendo la producción de gas natural en el total producido en el año 2016, se estima una relación reservas producción de gas a 2017 de 12,6 años, valor que se reduce a cuatro años en 2025 y a un año en 2029”, señala un informe de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía.

“El gas natural es el combustible fósil más limpio, ya que en su proceso de combustión genera emisiones muy inferiores en comparación a combustibles como el carbón. Por ejemplo, las emisiones de CO2 son entre 40 y 50 % menores a las de carbón. Adicionalmente, el gas natural no genera ningún tipo de impureza o material particulado durante su combustión, razón por la cual no genera humo ni hollín”, estima Ecopetrol en un informe sobre este combustible.

Actualmente, el país está en capacidad de producir cerca de 1.200 GBTUD (giga-BTU [unidad térmica inglesa] por día) y la demanda está alrededor de 950 GBTUD. Es decir, en este momento hay excedentes, sostiene la petrolera colombiana.

La UPME admite que es notable la disminución de la producción nacional. Recuerda el informe que en 2013 el país mantuvo una producción promedio de 1.199 GBTUD, considerada la mayor producción diaria de los últimos nueve años. Un año después se presentó una disminución en el promedio diario de 3,8 %, lo que significó niveles de 1.153 GBTUD. En 2015 la disminución fue del 6,5 %, para una producción promedio de 1.078 GBTUD. En 2016 la situación no fue diferente y la producción diaria disminuyó en 4,7 %, a 1.207 GBTUD.

Hasta agosto del año pasado “tenemos un promedio de 955 GBTUD. El principal aporte está dado por los campos Cusiana, Cupiagua y de La Guajira, y un importante aumento desde 2016 en la producción de los campos del valle inferior del Magdalena, principalmente Nelson, Bonga y Mamey”, precisa el informe. El total de reservas de gas natural del país es de 4 terapiés, remarca Orlando Cabrales. Para incrementar esas reservas se requiere desarrollar “una política más agresiva”, sostiene el presidente de Naturgás.

La empresa Gas Natural dice que “en algunas zonas de Colombia, los depósitos de gas natural están bajo la superficie del suelo, como en el Huila, el Casanare o el Magdalena Medio”. En otros sitios, como La Guajira, se halla en el fondo del mar.

Destaca la empresa gasífera que el país cuenta actualmente con 14 campos principales de producción de gas natural, los cuales se encuentran localizados en cuatro regiones: Caribe, Santander, Llanos Orientales y Huila-Tolima.

Ecopetrol sostiene que las reservas onshore de gas del grupo ascendieron en el año 2017 a 571 millones de barriles de petróleo equivalente. La relación reservas probadas/producción es equivalente en el año 2017 a 12,4 años.

Cabrales sostiene que el país tiene un importante potencial de gas natural offshore (costa afuera), pero se requiere de políticas más claras. Recuerda que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se comprometió a elaborar una nueva minuta que dé claridad a la explotación en aguas profundas del Caribe colombiano y hasta el momento no lo ha hecho. Se requiere agilidad en la aprobación y expedición de las licencias ambientales y que se mejoren las medidas fiscales que incentiven la inversión.

“Ecopetrol y el país le están apostando a la exploración offshore, en donde ya se tiene evidencia de presencia de importantes cantidades de gas natural”, indica la empresa petrolera colombiana, que junto con la estadounidense Anadarko opera el pozo Kronos 1 en aguas ultraprofundas del sector sur del Caribe colombiano, a 3.720 metros de profundidad.

Pese a la baja producción, el país cuenta con reservas de gas para un consumo normal y sin sobresaltos. Ecopetrol ha anunciado que cuenta con el gas suficiente para cubrir incluso el 100 % de la nueva flota de la licitación de Transmilenio.