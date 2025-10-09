¿Qué pasa con el gas y la energía? Minminas explica plan para evitar racionamiento

Transferencia de GNL barco a barco en la terminal de regasificación SPEC LNG. Foto: SPEC LNG

Desde la sede de XM, la ministra encargada de Minas y Energía, Karen Schutt, aseguró que el abastecimiento de energía eléctrica en el Caribe, entre el 10 y 14 de octubre, está asegurado.

Desde este viernes arranca el mantenimiento de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC). Actualmente esta es la única infraestructura que permite importar gas. La mayoría se usa para respaldar a las plantas térmicas que generan energía para el Caribe.

Como SPEC estará fuera de servicio este fin de semana, el gobierno implementó un plan para evitar que la falta de gas termine en un racionamiento de energía.

“Lo más importante es aclarar que el abastecimiento está asegurado. Después de una negociación, Ecopetrol logró venderle todo el gas que se requiere para que las térmicas ubicadas allí, como TermoBarranquilla, Termoflores y Termocandelaria, puedan garantizar seguridad energética este fin de semana”, aseguró.

La cartera sostiene que gracias al trabajo coordinado interinstitucionalmente, durante más de seis meses, “se acordó la hoja de ruta para garantizar el suministro de gas natural y energía eléctrica en la región Caribe y el interior del país, logrando acuerdos con los productores de gas para conseguir las cantidades requeridas en los días mencionados”.

Sin embargo, como el gas se priorizó para las plantas térmicas, fuentes del sector aseguran que el racionamiento lo sentirá la industria. En este momento, las empresas están buscando opciones para evitar que la situación afecte la producción.

