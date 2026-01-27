Estas son las cifras detrás de la decisión del Gobierno de bajar el precio de la gasolina

El galón de gasolina está, en promedio, en COP 16.000. Foto: getty

El Gobierno de Gustavo Petro anunció que el precio de la gasolina bajará en Colombia desde el 1° de febrero de 2026. La reducción será de COP 300, según Germán Ávila, ministro de Hacienda. Esta administración sostiene que el ajuste, que beneficiará el bolsillo de los colombianos, es sostenible por la situación actual del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Hace cinco meses las declaraciones del presidente pintaban un panorama opuesto. En agosto pasado,