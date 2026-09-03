GeoPark entra a Venezuela y Grupo Gilinski se convertirá en su accionista controlante

Felipe Bayón, CEO de GeoPark y expresidente de Ecopetrol. Foto: GeoPark

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GeoPark anunció su entrada al mercado venezolano a través del bloque Bare, un activo productor de petróleo pesado ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco. “Es una de las mayores acumulaciones de hidrocarburos del mundo. Bare representa una oportunidad de redesarrollo a gran escala, con un largo historial operacional, respaldada por producción existente, infraestructura instalada y un considerable potencial de recobro remanente que puede incrementar significativamente la creación de valor de largo plazo de GeoPark”, dijo la empresa.

La operación contempla un contrato de 25 años con PDVSA Petróleo S.A., bajo el nuevo marco de Contrato de Participación Productiva (CPP). La transacción se financió con acciones de GeoPark e implicará que el Grupo Gilinski adquiera indirectamente el control de GeoPark.

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Las acciones de GeoPark se emitirán al Grupo Gilinski con una prima y un mecanismo de oferta pública de adquisición que, según la empresa, “brindará a los accionistas una oportunidad de liquidez”.

Se estima que la incorporación de Bare y la mayor producción de Vaca Muerta en Argentina incrementarán potencialmente la producción de GeoPark a 75.000-85.000 barriles equivalentes de petróleo por día para 2030, aproximadamente 2,7 veces los niveles actuales de producción.

El plan de redesarrollo contempla, según la compañía, una producción neta acumulada de aproximadamente 400 millones de barriles para GeoPark y elevar el factor de recobro del campo de 4-5 % a un rango de 8-9 %. El potencial máximo de producción del bloque sería de entre 85.000 y 95.000 barriles de petróleo por día, la producción bruta actual está en 11.000 barriles de petróleo por día.

¿Cómo será la transacción?

El marco contractual CPP es la estructura con la que se avanzará en el redesarrollo de Bare, según el marco establecido por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela y su reglamentación. GeoPark, como operador, financiará el 100 % de las inversiones de capital contempladas en los programas de trabajo aprobados y tendrá una participación económica neta de 65 %.

La estructura de la transacción incluye una participación inicial de GeoPark del 5 % en la sociedad holding del CPP (“CPP Holdco”), una sociedad que controla indirectamente a la compañía venezolana que suscribió el CPP. Después, GeoPark adquirirá el 95 % restante a cambio de 42,1 millones de acciones de la petrolera emitidas a una entidad del Grupo Gilinski, a un precio de USD 12,22 por acción. Este valor representa una prima de 26 % frente al precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de 30 días de la compañía.

Los términos de intercambio representan aproximadamente USD 160 millones, equivalentes a USD 1,5 por acción de incremento inmediato de valor para los accionistas de GeoPark.

Una vez se complete la emisión, GeoPark espera que el Grupo Gilinski tenga aproximadamente 56,3 % de las acciones ordinarias en circulación y se convierta en el accionista controlante de la compañía. Existe, además, un mecanismo de ajuste que podría llevar su participación hasta aproximadamente 58,4 %, mediante la entrega de hasta 5,4 millones de acciones adicionales, dependiendo de posibles mejoras en las condiciones contractuales del proyecto antes del cierre.

El acuerdo también contempla una oferta pública de adquisición (OPA) que será lanzada por el Grupo Gilinski, se estima que será a USD 12,22 por acción, por un monto total de USD 100 millones.

La entrada en vigor del CPP todavía está sujeta a las aprobaciones, autorizaciones, requisitos regulatorios y requisitos de cumplimiento relacionados con las sanciones aplicables.

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