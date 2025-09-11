Gloria Patricia Perdomo Rangel sería la próxima ministra de las TIC

Se requiere que quien asuma la dirección del MinTIC tenga los conocimientos técnicos, así como la capacidad para materializar proyectos. Foto: Cortesía de MinTIC

El pasado 9 de septiembre, el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Julián Molina, ministro de las TIC que fue nombrado a inicios de marzo.

Molina es la primera baja confirmada luego del temblor político que generó la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, resultado que no era bien visto por el Gobierno (además de varios analistas). Se espera que los otros cambios se hagan en la cartera de Comercio, Industria y Turismo, así como en la de Trabajo.

Este jueves se subió a la página de presidencia la hoja de vida de quien sería el reemplazo de Molina. Se trata de Gloria Patricia Perdomo Rangel, una profesional que goza de una variada experiencia de más de 14 años en el ministerio. Ha sido contratista, subdirectora de área y, más recientemente, asesora.

En su perfil de LinkedIn se define como “consultora especializada en el área de las telecomunicaciones en aspectos técnicos, regulatorios y comerciales, los cuales me han permitido liderar proyectos exitosos con equipos interdisciplinarios de alto desempeño; aplicando y mejorando habilidades de orientación de servicio al cliente, motivación al logro, iniciativa, compromiso organizacional, flexibilidad y trabajo en equipo”.

En su hoja de vida también figura el paso por diversas empresas. En la ETB acumuló ocho años, donde trabajó en la coordinación de proyectos dedicados a la expansión de red; fue gerente del proyecto de estudio de factibilidad de soluciones inalámbricas punto multipunto para servicios de banda ancha; así como del estudio de factibilidad para las telecomunicaciones en Cundinamarca.

Fue gerente comercial en OSC Telecoms y TES América Andina. Parte de su trabajo en estas se centró en el desarrollo de la estrategia comercial, plan de negocios e implementación de estrategias de venta.

Perdomo actualmente cursa una maestría en administración y gestión de empresas; es especialista en comunicaciones móviles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y su pregrado fue de ingeniería electrónica en la Universidad Santo Tomás.

Los retos del ministerio

Por su naturaleza, la cartera de las TIC tiene un alto componente técnico. De allí la importancia de que la persona que asuma el liderazgo sea capaz de comprender no solo la realidad y necesidades que tiene el país en esta materia, sino también las soluciones.

El grueso de estos desafíos se centra en la reducción de la brecha digital, es decir, que cada vez más personas no solo tengan conexión a internet, sino los conocimientos para manejar los dispositivos que se conectan a la red, además de las habilidades para realizar labores productivas a partir de ellas.

La revolución que está trayendo la inteligencia artificial también es un aspecto relevante. Ya que la cartera podría participar en la creación de políticas públicas que permitan su aprovechamiento al tiempo en que se mitigan los eventuales riesgos que se le pudieran relacionar.

También se podría hablar de la correcta ejecución de los recursos asignados, pues con tanto cambio de ministros (Perdomo sería la tercera solo en 2025) crece la duda sobre si la visión del ministerio sigue siendo lo suficiente robusta como para cumplir con todo lo que se ha trazado para este año y para lo que resta del gobierno Petro.

