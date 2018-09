Gobernador del Atlántico y Germán Efromovich acuerdan reunión con gremios sobre horario de vuelos

Redacción Económia

Luego de la polémica desatada por la decisión de Avianca de cambiar el horario del vuelo Barranquilla - Miami para las 3:19 a.m., Eduardo Verano y el presidente de la compañía pactaron un encuentro con los gremios para que manifiesten sus objeciones a la medida.

Continúa la polémica en Barranquilla por el cambio de horario que anunció Avianca en el vuelo que sale de esta ciudad a Miami. Según la nueva medida, a partir del 28 de octubre de este año el vuelo ya no saldría a las 10:54 a.m. sino a las 3:19 a.m.

Luego de la decisión tomada por esta compañía, el primero en alzar su voz en contra del cambio de horario fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. En ese momento, el mandatario afirmó que se sometería a los ciudadanos a un horario de un vuelo de carga. A su reclamo se sumaron varios gremios del sector productivo del Atlántico para quienes la ruta Barranquilla–Miami resulta de vital importancia.

Lea: Desde el 28 octubre Avianca iniciará sus operaciones más temprano

A su vez, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano también rechazó la medida argumentando que la competitividad de la ciudad podría verse afectada. Es por esto que Verano sostuvo este miércoles un encuentro con el presidente de la compañía, Germán Efromovich.

“Nos reunimos con el presidente de Avianca para transmitirle esta inquietud porque no queremos que se afecte la competitividad y el crecimiento económico del departamento. Es claro que una compañía como Avianca, que nació en Barranquilla, es un aliado importantísimo para continuar por este buen camino”, afirmó Verano al término del encuentro.

Según el mandatario, entre las razones de la compañía para el cambio de horario del vuelo está la ocupación de la ruta. Según han argumentado, los vuelos están saliendo con un 75% de la capacidad disponible. Así mismo, con esa medida se plantea aumentar la productividad de los vuelos.

Lea también: Deficiencias en el servicio de Avianca, a control político en el Congreso

El principal acuerdo al que se llegó en la reunión fue un futuro encuentro con Efromovich al que acudirán representantes de los gremios para manifestarle directamente a él las objeciones que tienen a la medida y para analizar el impacto que esta tendría.

“Aún no hemos definido la fecha, confiamos en la buena voluntad de las diferentes partes para que esta reunión se realice lo antes posible”, afirmó el gobernador.