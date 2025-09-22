Por fin se adjudicó arrendamiento de la Zona Franca Palmaseca, tras seis intentos

Zona Franca Palmaseca Foto: Zona Franca Palmaseca

Después de seis procesos sin éxito, el Gobierno logró adjudicar el arrendamiento de la Zona Franca de Palmaseca, en el Valle del Cauca.

La ministra de Comercio, Diana Morales, explicó que la operación había estado en riesgo por la falta de oferentes en convocatorias anteriores, pero que esta vez el proceso permitió asegurar la continuidad del parque logístico y, como novedad, incluir de manera obligatoria la participación de la economía popular.

El Ejecutivo destacó que la adjudicación del arrendamiento de la Zona Franca de Palmaseca contó con acompañamiento preventivo de los órganos de control; en el proceso se recibieron y aplicaron recomendaciones de la Contraloría General de la República y del Consejo de Estado, con el fin de garantizar transparencia y seguridad jurídica.

Con ello, el Gobierno aseguró que la continuidad de esta zona franca estratégica se da bajo un esquema revisado y ajustado a las observaciones de los entes de control, después de varios intentos fallidos.

¿Qué significa incluir a la economía popular?

Según el Gobierno, el nuevo modelo adjudicado en Palmaseca incorpora, por primera vez en una zona franca del país, condiciones obligatorias para la participación de la economía popular.

Esto implica que microempresas, pequeños negocios, cooperativas, asociaciones y emprendimientos podrán acceder de manera directa a este espacio, integrándose a las cadenas de valor que antes estaban reservadas a compañías más grandes, según explicó el Ejecutivo en un comunicado.

