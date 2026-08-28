Gobierno adopta medidas para impedir cobros injustificados en medio de la emergencia

En medio de la emergencia, el Gobierno hace un llamado a evitar los abusos. Foto: EFE - Mario Baos

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Ya casi se cumplen tres semanas desde que el sismo de magnitud 7,4 sacudió con fuerza el occidente colombiano.

El más reciente reporte entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señala que son 16 departamentos y 496 municipios afectados.

331 son las víctimas fatales, 4.449 las heridas, 219 las desaparecidas y 364 las rescatadas. En total más de 193.000 han sido afectadas.

En el marco de esta emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella ha hecho un llamado para que la tragedia no se convierta en una oportunidad para abusar de los colombianos.

Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha expedido medidas para impedir la adopción de incrementos injustificados en bienes esenciales, así como en servicios de telecomunicaciones.

La SIC ha implementado estrategias para combatir prácticas como el acaparamiento, la publicidad engañosa y cualquier otra que vulnere la libre competencia.

“Los servicios de telecomunicaciones interrumpidos por la emergencia no podrán ser cobrados durante el tiempo que permanecieron suspendidos. En medio de la reconstrucción, proteger el bolsillo y los derechos de los colombianos también es una prioridad”, concluyó el presidente.

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