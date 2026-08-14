Gobierno alista decreto para prohibir las importaciones de bienes hechos con trabajo forzoso

Colombia quiere que Estados Unido lleve los aranceles al 0 %. Foto: Agencia AFP

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Hacia finales de julio, Estados Unidos le impuso un nuevo arancel a Colombia. La medida impacta a cerca del 30 % de las mercancías, las cuales pasaron de una tasa arancelaria del 10 % al 12,5 %.

Esto resulta problemático porque pone en desventaja al país frente a otros que conservan la tasa del 10 % en esas categorías de productos, como Ecuador, Canadá, India y Guatemala.

El argumento que empleó el gobierno norteamericano para adoptar esta subida arancelaria es el trabajo forzoso. Si bien se considera que Colombia no incurre en esta práctica, sí se le señala de comprar una considerable parte de sus insumos a países con estas prácticas.

Se entiende por trabajo forzoso aquel que es exigido a una persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente.

Como lo había anticipado El Espectador, parte de las primeras actuaciones que adelantaría el Gobierno de Abelardo de la Espriella en materia sería expedir un decreto en el se prohiba las importaciones de este tipo de insumos. Recientemente se conoció el borrador de ese documento.

El proyecto de decreto, que se encuentra abierto a comentarios, establece “se prohíbe el ingreso al territorio aduanero nacional de bienes que hayan sido, total o parcialmente, extraídos, producidos, manufacturados o transformados mediante trabajo forzoso u obligatorio”.

Esta prohibición comprende, sin ninguna distinción, todas las etapas de la cadena de suministro, incluidas la extracción, el cultivo, la cosecha, la manufactura, el ensamble, el procesamiento y el acabado.

La propuesta también incluye el que la DIAN pueda iniciar acciones de control cuando existan motivos razonables para considerar que un bien o mercancía pueda provenir de trabajo forzoso.

“El análisis de la información deberá hacerse de manera objetiva y sin discriminación injustificada. La adopción de una decisión definitiva deberá fundarse en los hechos y pruebas incorporados al expediente, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción y aplicando los principios generales de la Ley 2586 de 2026 y las demás disposiciones aplicables”, detalla el documento.

La DIAN también podrá adelantar actuaciones de aprehensión, decomiso u otras aplicadas a las mercancías cuya importación es prohibida.

“Se garantizará a los interesados la posibilidad de aportar información y solicitar la revisión, actualización o exclusión correspondiente, asegurando la aplicación del debido proceso y del derecho a la defensa y contradicción”, subraya el documento.

La meta es ir por un arancel del 0 %

El Espectador conoció que, tras la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, parte de su gabinete sostendrá una reunión con representantes del Gobierno de Estados Unidos para negociar los aranceles que actualmente gravan una parte de las exportaciones colombianas.

Ese primer acercamiento comercial sería clave, pues la expectativa es que ese arancel del 12,5 % se reduzca a 0 %.

“Estuve con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y también me dijo: La prioridad es sentarnos con los Estados Unidos a negociar un acuerdo que nos permita llevar ese 30 % de nuestra oferta exportable, que llega a los Estados Unidos y que hoy tiene el arancel del 12,5 %, a cero”, señaló el presidente de Analdex, Javier Díaz, al explicar que hoy el 70 % de las exportaciones hacia el país norteamericano se encuentra libre de este impuesto.

Duplicar las exportaciones

A pesar de esta variada lista de desafíos, Analdex sostiene que Colombia tiene el potencial para duplicar sus exportaciones si logra mejorar su competitividad y diversificar su oferta exportable, reduciendo su dependencia del petróleo.

Como lo detalla Díaz, en la actualidad las exportaciones colombianas rondan los USD 50.000 millones al año. Esta cifra se considera baja si se tiene en cuenta el promedio per cápita que logran los países de la región. Si se alcanzara ese nivel, las ventas externas deberían superar los USD 100.000 millones.

“¿Por qué no nos ponemos como meta que, al término del gobierno de Abelardo de la Espriella, lleguemos a esos USD 100.000 millones?”, propone Díaz.

Para alcanzar ese objetivo, Analdex plantea una estrategia basada en cuatro ejes. El primero consiste en elevar la productividad mediante una mayor adopción tecnológica, el impulso a la innovación empresarial y la formación de talento, con el propósito de producir más y con mayor valor agregado. El segundo apunta a diversificar la estructura productiva, fortaleciendo sectores como la industria, la agroindustria y los servicios, para reducir la dependencia de unas pocas actividades exportadoras.

La hoja de ruta también propone mejorar la competitividad de las empresas mediante la reducción de los costos de transporte, energía, trámites y financiamiento. Finalmente, plantea ampliar la base exportadora del país, incorporando más empresas, regiones y sectores a las cadenas globales de valor. En conjunto, la apuesta busca construir una economía más productiva, diversificada y conectada con los mercados internacionales, capaz de sostener un mayor crecimiento de las exportaciones.

En últimas, si Colombia quiere venderle más al mundo necesita trabajar en una economía que sea capaz de competir con productos de un mayor valor agregado, de conseguir menores costos y una oferta de exportación más diversificada. Duplicar las ventas externas es posible, pero es un trabajo que demandará un cambio de paradigma para los próximos cuatro años.

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