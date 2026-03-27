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Gobierno alista decreto para regular a repartidores de “apps” como Rappi y DiDi

El nuevo decreto será presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra (Suiza), como ejemplo de cómo Colombia está adaptando su marco normativo a los trabajos del siglo XXI.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
27 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Colombia zanjó una discusión que ha generado conflictos en otros países al determinar que los repartidores pueden ser tanto subordinados como autónomos.
Colombia zanjó una discusión que ha generado conflictos en otros países al determinar que los repartidores pueden ser tanto subordinados como autónomos.
Foto: Óscar Pérez

Colombia está a pocas semanas de implementar un cambio sin precedentes en sus normas laborales: la reglamentación de las formas de contratación y los aportes a la seguridad social de quienes trabajan en plataformas de reparto como Rappi y DiDi Food.

Este fue uno de los puntos más llamativos de la reforma laboral, ya que reconoce estas nuevas formas de trabajo y sienta un precedente para posibles cambios en otros sectores.

Sin embargo, tras casi un año de la entrada en vigencia de la reforma, los cambios siguen sin implementarse. El ministro de...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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