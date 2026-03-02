Gobierno amplía inversión solar en Barrancabermeja para beneficiar a hogares vulnerables

La nueva granja solar tendrá una capacidad instalada de 1,1 MWp, incorporará 1.900 paneles solares en un área aproximada de 2 hectáreas y requerirá una inversión cercana a los $7.000 millones. Foto: ANLA

En el marco de su estrategia de transición energética, el Gobierno continúa impulsando inversiones en infraestructura para la generación de energía eléctrica a partir de paneles solares.

Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía, junto con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), anunció la construcción del parque solar Campo Gala, una extensión de 1.628 paneles solares, de 615 vatios cada uno, que beneficiarán a los habitantes de Barrancabermeja.

Esta red de paneles serán instalada en un área de 1,2 hectáreas, en el corregimiento El Llanito. Se estima que podrá producir 1,5 millones de kWh al año, lo que se traducirá en una mejora en la estabilidad del servicio eléctrico en los sectores más vulnerables.

En impacto ambiental, se calcula que evitará la emisión de 1.044 toneladas de CO2 en su primer año de operación, lo que equivale a retirar 230 vehículos de circulación, o al trabajo de absorción que harían 49.744 árboles.

“Estamos aquí hablando de un megavatio, queremos hacer cuatro megavatios; ahora el 17% de la energía limpia lo generan las comunidades con techos solares”, afirmó el ministro Edwin Palma.

Además de este anuncio, el Ministerio también se refirió a la estructuración de la segunda granja solar en Barrancabermeja, la cual se desarrollará en el terreno del Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ), sobre la vía Bucaramanga.

Este proyecto tendrá una capacidad instalada de 1,1 MWp, incorporará 1.900 paneles solares en un área aproximada de 2 hectáreas y requerirá una inversión cercana a los $7.000 millones.

“Se estima una generación anual de 1.620 MWh, de los cuales el 50 % será destinado al autoconsumo de UNIPAZ y el otro 50 % beneficiará a familias de estratos 1 y 2 y a madres comunitarias del municipio. La construcción está prevista para iniciar en marzo de 2026”, concluyó la cartera.

