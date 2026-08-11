Gobierno anuncia nuevos nombramientos en Hacienda y Prosperidad Social

El gabinete económico y social se renueva con perfiles técnicos y políticos clave para el nuevo gobierno. Foto: Getty Images - Getty Images

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El Ministerio de Hacienda tiene nuevos funcionarios en tres de sus principales cargos. Andrés Ricardo Quevedo Caro fue nombrado viceministro general; Juan Sebastián Betancur Mora asumirá como viceministro técnico, y Carlos Alberto Castellanos Araújo llegará a la Secretaría General.

Los tres nombramientos fueron hechos con carácter ordinario y rigen a partir de la fecha de los respectivos decretos, firmados por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

Quevedo llega al Viceministerio General después de varios años de trabajo en asuntos de financiación, deuda y gestión de riesgos. Entre 2018 y abril de 2025 fue director financiero y director de riesgos del Metro de Bogotá.

En ese cargo estuvo al frente de las áreas de financiación de proyectos, presupuesto, contabilidad y tesorería, además de participar en operaciones de deuda con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones y CAF.

Antes de llegar al Metro de Bogotá, Quevedo trabajó en el Ministerio de Hacienda. Entre 2014 y 2018 fue jefe de Gestión de Riesgos, desde donde participó en asuntos relacionados con deuda pública, garantías, sostenibilidad fiscal y financiación de proyectos de infraestructura.

Su hoja de vida también registra experiencia en el Fondo Nacional de Garantías, Previsora Seguros, Gensa y otras entidades. Desde abril de este año se desempeñaba como consultor de la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, en temas de estrategias de deuda, garantías y financiación de proyectos.

Betancur pasa del CARF a Hacienda

El nuevo viceministro técnico será Juan Sebastián Betancur Mora, quien hasta julio de este año estuvo al frente del equipo técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

Betancur tiene una trayectoria principalmente ligada a la política fiscal y macroeconómica. En el CARF, donde fue director técnico desde octubre de 2024, lideró los análisis sobre sostenibilidad de las finanzas públicas y cumplimiento de la Regla Fiscal.

Antes había trabajado durante casi siete años en el Ministerio de Hacienda. Allí ocupó, entre otros cargos, la Dirección General de Política Macroeconómica y la Subdirección de Política Fiscal.

Como director de política macroeconómica, estuvo al frente de un equipo de 40 economistas encargado de formular recomendaciones sobre política fiscal y macroeconómica. También participó en el diseño e implementación de la reforma a la Regla Fiscal y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

Entre 2022 y 2024 fue director ejecutivo alterno ante el Fondo Monetario Internacional. Desde ese cargo representó a Colombia, España, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador ante el Directorio Ejecutivo del organismo.

Un abogado llega a la Secretaría General

Carlos Alberto Castellanos Araújo será el nuevo secretario general del Ministerio de Hacienda.

Es abogado, especialista en Derecho Público y en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, y tiene una maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa. Su experiencia está concentrada en contratación estatal y administración pública.

Castellanos trabajó en la Procuraduría General de la Nación, donde fue secretario general y procurador judicial II para la Conciliación Administrativa.

Durante su paso por la Secretaría General de la Procuraduría, lideró una reestructuración de la entidad y estuvo al frente de las áreas de talento humano, financiera, administrativa y de contratación.

También dirigió la Unidad Ejecutora del Programa de Fortalecimiento Institucional PGN-BID, relacionada con el proceso de modernización de la Procuraduría.

Sandra Suárez asumirá Prosperidad Social

Los cambios anunciados por el nuevo Gobierno también alcanzan al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Sandra Suárez Pérez fue nombrada directora de la entidad.

Suárez tiene experiencia tanto en el sector público como en el privado. Durante el gobierno de Álvaro Uribe ocupó inicialmente el cargo de alta consejera presidencial para los Programas Sociales del Plan Colombia, entre 2002 y 2003.

Después fue ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cargo que ocupó entre 2003 y 2006. En 2007 regresó al Gobierno como alta consejera presidencial para la Gestión de Acuerdos Internacionales.

Luego pasó al sector privado. Entre 2016 y 2023 fue gerente general de Publicaciones Semana y también hizo parte de la junta directiva de EPM.

En las elecciones presidenciales de 2026 estuvo al frente de la campaña de Vicky Dávila.

Ahora estará a cargo del DPS, la entidad responsable de buena parte de los programas de atención y transferencias dirigidos a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Con estos nombramientos, el gobierno De la Espriella termina de conformar parte de su equipo en Hacienda y en una de las entidades centrales de su política social.

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