Gobierno aplicaría retefuente para pagos electrónicos como Bre-B

La medida eliminaría la gratuidad prometida de la plataforma del Banrep. Foto: Getty Images - Getty Images

El Ministerio de Hacienda publicó un polémico proyecto de decreto que busca extender la retención en la fuente de 1,5 %, que hoy se aplica a tarjetas débito y crédito, a todos los pagos electrónicos.

A menos de un mes de la entrada de Bre-B, el nuevo sistema de pagos del Banco de la República que promete facilitar las transferencias en Colombia, el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que impone una tarifa de retención en la fuente de 1,5 % para los pagos electrónicos. Hasta ahora la medida solo aplicaba para pagos con tarjetas débito o crédito.

El Gobierno, en su proyecto de decreto, defiende que se debe igualar el tratamiento en la tarifa de retención en la fuente entre las transferencias y pagos electrónicos y los pagos realizados a través de tarjetas de crédito y débito, que ya tienen esta obligación. El documento destaca que “los sistemas de pagos han evolucionado” y actualmente existen distintos métodos, como código QR, tarjetas digitales y transferencias electrónicas entre depósitos de bajo monto, todos sin retención en la fuente.

El cambio que plantea el Gobierno afecta a las empresas y personas naturales responsables de impuestos sobre las ventas (IVA) que reciben pagos por la venta de bienes o prestación de servicios. Están exentos los pagos a favor de personas naturales no responsables de IVA.

“Los pagos o abonos en cuenta por concepto de ventas de bienes o prestación de servicios, susceptibles de constituir ingreso tributario a favor de las personas naturales o jurídicas, que se realicen a través de instrumentos de pago electrónico asociados a un depósito a la vista o a través de tarjetas de crédito o débito, estarán sujetos a retención en la fuente”, dice el proyecto de decreto.

La medida que busca el Gobierno para conseguir recursos, en un momento de apretón fiscal, eliminaría la gratuidad que ha prometido Bre-B, sistema que se estrenó el pasado 6 de octubre, pero también en depósitos de bajo monto como Nequi y Daviplata. La propuesta ha generado multiples críticas porque va en contravía de la intención de aumentar la inclusión financiera y facilitar los pagos.

¿Quién aplicará la retención en la fuente?

El documento modifica al responsable de practicar la retención: actualmente esta la realizan las entidades emisoras de las tarjetas de crédito y débito, pero como la medida busca que también se aplique para pagos electrónicos, serán responsables de practicar la retención en la fuente los “adquirentes y agregadores”, es decir los bancos, pasarelas de pagos, las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos y los procesadores como PSE.

Según el borrador, las entidades que emitan tarjetas de crédito o débito y sus asociaciones deberán practicar la retención en la fuente cuando los pagos en cuenta a favor de las personas o establecimos no se realicen por intermedio de las entidades antes mencionadas.

