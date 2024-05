Gobierno construirá centros de innovación y agroindustria del café: Minagricultura

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se refirió a las apuestas del Gobierno para el sector cafetero. Una de ellas el fortalecimiento de la infraestructura en lo referente a la transformación del producto estrella de la región.

“La propuesta es hacer centros regionales de agroindustrialización e innovación. Porque el café no solamente es fertilizar y renovar las matas. Hay que renovar el pensamiento, las artes, los oficios relacionados con el café; la preparación de los jóvenes, los niños y las niñas, y las mujeres. La gente en Colombia no sabe cuál café tiene, porque aquí se monopolizaron las capacidades de laboratorios, de clasificación, de barismo. Los caficultores han hecho café dos o tres generaciones y no saben cuál café tienen”, explicó Mojica.

La meta en el primer año es lograr al menos 15, con inversiones entre $10 mil y $15 mil millones entre temas de transformación y producción; e innovación, ciencia y tecnología, vinculando prioritariamente a mujeres y a jóvenes rurales.

La ministra añadió que las asociaciones y cooperativas son fundamentales en la promoción y creación de estos centros, que buscan dignificar la vida de las familias caficultoras del país.

“El primero será el Centro de Innovación y Agroindustrialización Cooperativo de las asociaciones de cafeteros del norte de Nariño, y lo concertamos con alcaldes y gobernador, que están poniendo también recursos”, detalló durante el evento del Gobierno con los Barrios, en el Coliseo del barrio Cuba de Pereira.

La reforma agraria en el Eje Cafetero

La reforma agraria es uno de los ejes centrales de la propuesta del Gobierno. Respecto a ella, el Ministerio asegura que se consolida mediante la implementación de 17 comités municipales en Risaralda y Caldas. Así están formalizando la propiedad, dinamizando la compra de tierras y el ordenamiento productivo para la sostenibilidad.

En Caldas, por ejemplo, con la gestión de la Agencia Nacional de Tierras se ha logrado la titulación de un territorio colectivo para una comunidad negra, la ampliación de dos resguardos indígenas –en beneficio de 2.502 personas– y la constitución de otros nueve.

En Risaralda, por su parte, se han ampliado cuatro resguardos indígenas y se han construido otros seis pertenecientes a los pueblos Quinchía, Guática, Balboa, Apía y Santuario.

La alianza entre la Agencia de Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) ha tenido más de $1.833 millones para Caldas. Estos recursos se invirtieron en apoyo para pescadores artesanales, mediante la dotación de equipos y artes de pesca ($39.215.782), la transformación al producto con valor agregado ($87.884.310) y programas de repoblamiento ($509.016.000).

El monto restante ($1.197 millones) se invertirá en la financiación de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, con el cual se fortalecerán procesos de producción con enfoques que respondan a las necesidades del territorio.

En esa misma línea, los recursos para Risaralda fueron de $1.457 millones para el Servicio Público de Extensión Agropecuaria, $9.974 millones para el fortalecimiento del agronegocio cafetero, $37 millones para proyectos porcinos y $39 millones para el fortalecimiento del sector pesquero.

Además, el Gobierno “ha invertido 3 billones de pesos a favor de 164 mil familias caficultoras del país. Créditos, incentivos, subsidio a la tasa de interés y otros beneficios que han aportado en la construcción de paz desde el campo”, finalizó Mojica.

