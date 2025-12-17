Gobierno contemplaría un alza del salario mínimo por encima de 11 %

Hace un año, el presidente Gustavo Petro definió el incremento del salario mínimo. Foto: /Presidencia de Colombia/EFE - Presidencia de Colombia

Tras las infructuosas conversaciones en torno al salario mínimo, el ingreso del que dependen directamente 2,4 millones de trabajadores sería definido, una vez más, por el presidente Gustavo Petro.

Así lo establece la Ley 278 de 1996, que fija como plazo el 15 de diciembre para que centrales obreras y gremios empresariales lleguen a un acuerdo sobre el incremento. No obstante, este año la distancia entre las partes fue amplia: los sindicatos plantearon un aumento del 16 %, mientras que los gremios propusieron un 7,21 %, una diferencia equivalente a COP 142.706.

Técnicamente, aun hay una pequeña oportunidad para que se llegue a un acuerdo, ya que hasta hoy las partes tienen plazo de presentar sus salvedades, es decir, un documento en el que explican las razones por las que mantuvieron sus propuestas. Si el ministro Antonio Sanguino ve que hay posibilidades de realizar un acercamiento, realizará reuniones bilaterales (con empresarios y trabajadores) para llegar a un posible acuerdo. Si percibe que el ambiente lo amerita, citará a reuniones extraordinarias.

No obstante, como lo manifestaron el lunes gremios y centrales obreras, la distancia que los separa es tan grande que no esperan volver a reunirse.

Ante este escenario, es cuestión de tiempo para que el presidente Gustavo Petro defina el incremento vía decreto. El año pasado esta noticia se dio en Zipaquirá, el 24 de diciembre. No es regla que se haga ese día, la Ley permite que el alza salarial se defina antes del 30 de diciembre.

Aunque nada está escrito, desde el Gobierno se ha sugerido cuál sería el incremento que se anunciaría en los próximos días. Fuentes del Ministerio de Trabajo, tras la reunión que tuvo el ministro Sanguino con el presidente Petro y el Ministro de Hacienda Germán Ávila, han señalado que el alza sería del 11 %.

Si ese es el escenario, el salario mínimo aumentaría COP 156.585, consolidándose así en COP 1.580.085. El auxilio de transporte, por su parte, crecería en COP 22.000, quedando en COP 222.000. Sumando ambos rubros, los trabajadores que dependen directamente del mínimo recibirían en 2026 COP 1.802.085.

Recientemente, en una entrevista con Blu radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que no sería sorpresa si el alza se de por encima del 12 %, lo que da lugar a pensar que otra posible cifra sería un 13 %

Si ese es el caso, el salario mínimo aumentaría COP 185.055, consolidándose así en COP 1.608.555. El auxilio de transporte, por su parte, crecería en COP 26.000, quedando en COP 226.000. Sumando ambos rubros, los trabajadores que dependen directamente del mínimo recibirían en 2026 COP 1.834.555.

Así ha sido el intento de la concertación

Desde septiembre, la incertidumbre en torno a la concertación salió a flote cuando el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que no participaría de la mesa de concertación al considerar que no había garantías para llegar a un acuerdo. Para entonces ya se hablaba de que el Gobierno de Gustavo Petro haría fuerza por un incremento del 11 %.

Otros gremios como la Andi y Acopi se sumaron al rechazo, pero señalaron que sí llegarían a la mesa y presentarían su propia cifra, como lo demanda la ley.

En noviembre, el ministro Sanguino también madrugó a la conversación y señaló que la primera semana de diciembre arrancarían con la discusión. La mesa se instaló y entidades como el DANE, el Banrep y el Ministerio de Hacienda presentaron cifras con las que se maduraron las propuestas.

El día en que se destaparon las cartas, las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— propusieron un aumento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en 2026. Esto llevaría el salario a COP 1.651.260 (un incremento de COP 227.760), mientras que el auxilio subiría a COP 232.000 (COP 32.000 más).

En conjunto, el ingreso mensual de los trabajadores ascendería a COP 1.883.260.

Las centrales obreras respaldaron su propuesta con varios argumentos. Según explicó el presidente de la CUT, el aumento del 16 % en parte obedece al informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierte una brecha de 50 puntos porcentuales entre el ingreso de los trabajadores que dependen del salario mínimo en Colombia y el denominado salario mínimo vital y móvil, es decir, aquel que permite a un empleado y su familia cubrir sus necesidades básicas.

Arias también sostuvo que parte del 16 % propuesto buscaba saldar una “deuda histórica” acumulada durante las concertaciones del salario mínimo en los últimos 20 años. Según las centrales, a los trabajadores no se les ha reconocido de manera adecuada su aporte a la productividad. Por eso, los economistas de estas organizaciones calculan que existe un rezago de otros 50 puntos porcentuales en el salario mínimo que aún no ha sido compensado.

En otras palabras, las cuentas que hacen los sindicatos estiman que hoy el salario mínimo es la mitad de lo que debería.

Los gremios, a su turno, propusieron un aumento del 7,21 %. Con este ajuste, el salario mínimo subiría en COP 102.634, para ubicarse en COP 1.526.134, mientras que el auxilio de transporte aumentaría en COP 14.420, hasta COP 214.420. En total, el ingreso mensual de los trabajadores quedaría en COP 1.740.554.

Lo que separó en un primer momento a empresarios de trabajadores fueron COP 142.706.

Los gremios también presentaron argumentos para sustentar su propuesta. La presidenta de ACOPI señaló que para construir esta propuesta se tuvo en cuenta la inflación observada (5,3 %), así como la Productividad Total de los Factores (PTF), que es del 0,91 %. A esto se le sumaron 100 puntos básicos de ganancia real adicional, para ese total del 7,21 %.

Ospina señala que, si se tiene en cuenta que solo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados en Colombia ganan un salario mínimo, la propuesta empresarial resulta responsable tanto para las compañías como para los trabajadores. Recuerda que muchos cobros están indexados a este ingreso, por lo que un aumento excesivo podría presionar el costo de vida y acelerar la carestía en el país.

