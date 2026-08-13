Gobierno convoca a constructoras para apoyar la reconstrucción tras el terremoto

El presidente, junto con su ministro de Vivienda, anunció el plan para las labores de reconstrucción. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En alocución presidencial, Abelardo de la Espriella presentó las más recientes cifras que deja el terremoto, así como las acciones que se preparan desde su Gobierno para atender las labores de reconstrucción.

Según lo reportado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la fecha se registran 3.971 heridos, 379 desaparecidos y 281 fallecidos. El número de familias afectadas en alguna medida se estima en casi 45.000.

Las viviendas destruidas ascienden a 10.677, mientras que 65.841 presentan algún tipo de avería. Además, 127 edificios colapsaron, 2.136 centros educativos resultaron comprometidos, 1.168 centros comunitarios fueron afectados y 236 centros de salud presentan averías. En cuanto a la infraestructura vial, 12 puentes peatonales colapsaron y 34 puentes vehiculares resultaron afectados.

El balance también reporta 198 vías afectadas, 51 acueductos en riesgo y cinco aeropuertos con averías.

El plan para la reconstrucción

Junto con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el presidente De la Espriella anticipó que se acudirá a la ayuda de las constructoras para adelantar las labores de reconstrucción.

Según lo explicado por el ministro Beltrán, se buscará una concurrencia de esfuerzos entre los entes territoriales, las alcaldías, gobernaciones y los empresarios para tal fin.

“De manera urgente vamos con un subsidio de arriendo para las familias que hoy están sin techo. Pero en las próximas horas se estará firmando el decreto que hace un alivio para el pago de servicios públicos de estas familias que están en este momento de crisis”, señaló.

Parte del papel que desempeñará el sector empresarial, será el de proveer maquinaria amarilla para ayudar con la remoción de escombros y, con el banco de materiales, brindar soluciones oportunas.

“Vamos a tener un ejército de profesionales a partir de la próxima semana en territorio, levantando un diagnóstico real de cuántas casas necesitan mejoramiento de vivienda y cuántas definitivamente hay que reconstruirlas”, detalla.

Beltrán también señaló que la estrategia de reconstrucción tendrá dos fases. La primera se enfocará en los mejoramientos de vivienda en donde aportará la empresa privada, el Estado y los entes territoriales.

Parte de esto implica el otorgamiento de créditos con tasas bajas, pero también la gestión de las aseguradoras para materializar las coberturas de forma ágil.

A largo plazo, se apunta a que las 44.000 familias que perdieron su casa puedan recuperar su vivienda.

Se espera que en las próximas horas se conozca el decreto que permitirá esta estrategia. De momento, no está claro si la participación que tendrán las constructoras será, total o parcialmente, filantrópica.

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