Gobierno da un giro y anuncia la derogación de los distritos mineros especiales

La ministra María Nohemí Arboleda anticipó la publicación del decreto. Foto: EFE - Prensa de Abelardo de la Espriella

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En el marco del Congreso Nacional de Minería, que se desarrolla en Cartagena, la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, anunció una decisión que desató los aplausos de los asistentes: la derogación de los denominados distritos mineros especiales.

“Un país minero no se decreta desde un ministerio. Tiene que construirse con cada uno de ustedes. Quiero traerles una noticia que sé que les va a gustar mucho: anoche hasta tarde nuestros ‘mineros’ estuvieron trabajando en un resolución para derogar 10 resoluciones que habían de delimitación de los distritos mineros especiales”.

Según lo explicado por la jefe de cartera, la mencionada resolución no afectará los derechos de ningún ciudadano porque “nada se ejecutó”.

Como lo explicó en su momento la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, fueron establecidos por la Ley Ley 2294 de 2023 y reglamentados por el Decreto 0977 de 2024.

Su propósito es el de ser instrumentos de planificación socioambiental, es decir, promover las regiones mineras al tiempo en que se preservan los ecosistemas ambientales estratégicos. En otras palabras, en el papel le ponía límites a la minería, pero no dejaba desprotegidas a las comunidades que se dedican a estas actividades.

“Estos distritos buscan fomentar la asociatividad entre mineros de pequeña escala, impulsar la industrialización con base en minerales estratégicos, desarrollar nuevas alternativas productivas y garantizar condiciones laborales dignas, soberanía alimentaria y resolución de conflictos relacionados con la minería. Entre sus objetivos destacan la planificación socioambiental para proteger ecosistemas estratégicos, la promoción de la formalización minera, el impulso a la reindustrialización y la reconversión productiva, así como la gestión sostenible de recursos hídricos. Estos distritos pretenden transformar las regiones mineras en territorios productivos y sostenibles, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades”, detalló en su momento la UPME.

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