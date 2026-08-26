Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una Ley fiscal

El plan del Gobierno es tener un impacto fiscal de cuatro puntos del PIB. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

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Las comisiones económicas del Congreso de la República devolvieron el presupuesto de 2027 que había radicado el Gobierno de Gustavo Petro para que la nueva administración de Abelardo de la Espriella le haga ajustes.

En el marco de la Convención Bancaria de Asobancaria, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, señaló que desde el Gobierno se busca hacer un presupuesto que sea “sincero” y que “muestre un esfuerzo”. La meta no puede ser otra: reducir el déficit fiscal.

En este contexto, el viceministro anticipa que se prepara una Ley fiscal, la cual comenzaría a ser discutida en los próximos meses.

El plan macro también incluye hacer reformas mucho más estructurales al funcionamiento del Estado, en materia de burocracia. Esto es algo a lo que el presidente Abelardo de la Espriella le hizo énfasis en su campaña.

Para el viceministro la clave está en sincerar las cuentas del Estado y comprometerse con que la deuda deje de crecer.

“Ese esfuerzo parece pequeño, pero es inmenso. Es de más de cuatro puntos del PIB. Nunca Colombia lo ha hecho. El país, en los últimos 20 años, ha mejorado su balance primario en diez ocasiones, y cuando lo ha hecho, en promedio, lo ha hecho en un punto del PIB. Nosotros necesitamos hacer eso, pero cuatro años seguidos para llegar a una cosa, digamos, razonable”, detalla.

Betancur también es consciente que no todas las cuentas serán saneadas en este gobierno, por lo que considera que el próximo tendrá que sumar esfuerzos en reducir la deuda a niveles más prudentes

“En un marco de riesgos globales, por lo menos tenemos que apuntarle a que la deuda esté estable al final del periodo de gobierno”, concluyó.

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