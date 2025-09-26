Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gobierno debe sincerar las cuentas del presupuesto: alertas del Observatorio Fiscal

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advirtió que el Presupuesto 2026 continúa desfinanciado pese al recorte de $10 billones aprobado esta semana por las comisiones económicas. También analizó la reforma tributaria y sus posibles efectos sobre los hogares y las empresas.

Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
26 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Primer debate del Presupuesto General de la Nación 2026 en las comisiones económicas.
Primer debate del Presupuesto General de la Nación 2026 en las comisiones económicas.
Foto: Óscar Pérez

Las comisiones económicas aprobaron esta semana, en primer debate, un presupuesto por $546,9 billones, $10 billones menos frente a la propuesta original de la administración de Gustavo Petro. Todo parecía indicar que por segundo año consecutivo se aprobaría por decreto, pero el Gobierno y el Congreso lograron un acuerdo en el último día de plazo. La iniciativa pasó a su segundo y último debate en las plenarias de Cámara y Senado.

Como bajó el monto del presupuesto, el Ministerio de Hacienda prometió que también ajustará el monto de la ley de...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Observatorio Fiscal

Reforma tributaria

Presupuesto 2026

Economía

Economía colombiana

Déficit fiscal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.