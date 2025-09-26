Gobierno debe sincerar las cuentas del presupuesto: alertas del Observatorio Fiscal

Primer debate del Presupuesto General de la Nación 2026 en las comisiones económicas. Foto: Óscar Pérez

Las comisiones económicas aprobaron esta semana, en primer debate, un presupuesto por $546,9 billones, $10 billones menos frente a la propuesta original de la administración de Gustavo Petro. Todo parecía indicar que por segundo año consecutivo se aprobaría por decreto, pero el Gobierno y el Congreso lograron un acuerdo en el último día de plazo. La iniciativa pasó a su segundo y último debate en las plenarias de Cámara y Senado.

Como bajó el monto del presupuesto, el Ministerio de Hacienda prometió que también ajustará el monto de la ley de...