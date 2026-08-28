Gobierno destina más de COP 9.000 millones para apoyar a afectados por incendios en Tolima

se informó sobre la consolidación de un grupo élite para identificar a las personas que están detrás de estos incendios, con una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita su captura. Foto: AFP - HANDOUT

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Continúan las labores para atender la emergencia causada por los incendios que se reportan en distintas partes del país. El departamento más afectado es el Tolima, allí los focos se registran en Coello, San Luis, Suárez, Guamo, Venadillo, Lérida, Ambalema, Armero, Cajamarca, Rovira y Carmen de Apicalá.

Según lo informado por la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, más de 300 unidades están participando en el departamento, tanto con vehículos como con otros recursos terrestres. En las labores participa Bomberos Oficiales de Bogotá, la Defensa Civil Colombiana (DCC), la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el Ejército Nacional, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos del Tolima.

En cuanto al componente aéreo, hay seis aeronaves apoyando las labores. Entre estas se encuentran medios de la Policía Nacional y la FAC, así como aeronaves privadas: una contratada por la Gobernación del Tolima y otra por la UNGRD.

Recientemente, el gobierno de Abelardo de la Espriella anunció ayudas para atender las afectaciones que se han derivado de la emergencia.

El presidente, junto con el ministro de Agricultura Indalecio Dangond, señaló que se invertirán COP 7.000 millones que se destinarán para la recuperación de cultivos, unidades productivas y fuentes de ingreso.

Otros COP 2.000 millones se usarán para adquirir 80.000 pacas de pastos Mombasa y Angleton y se habilitarán 343 subsidios, de hasta COP 65 millones, para la compra de vivienda rural.

Al paquete de ayudas se suma hasta tres meses de alivio en la amortización de créditos de productores afectados y programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores.

“Se pondrá en marcha el programa Tolima Verde Renace, para restaurar ecosistemas, recuperar suelos y reactivar de manera sostenible el campo. También ‘Compromiso Tolima’, que tiene tres prioridades: controlar la emergencia y proteger vidas; sostener a productores y animales; y recuperar la capacidad productiva y preparar al campo para el fenómeno de El Niño”, indicó la cartera de Agricultura.

Finalmente se informó sobre la consolidación de un grupo élite para identificar a las personas que están detrás de estos incendios, con una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita su captura.

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