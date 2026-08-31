Gobierno encarga a la superintendente de Industria y Comecio dirigir la Superservicios

María Rocío Cortés, superintendente de Industria y Comercio. Foto: Cortesía SIC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Recientemente se conoció que la superintendente de Industria y Comercio (SIC) , María Rocío Cortés, recibió el encargo del Gobierno para estar al frente de la Superintendencia de Servicios.

De manera temporal, se lee en el decreto de designación, Cortés estará al frente de la SIC al tiempo en que liderará la Superservicios.

Desde el 19 de agosto, Cortés fue designada como superintendente de Industria y Comercio. A su cargo tiene tareas como velar por el cumplimiento de los derechos de los consumidores en Colombia, así como la libre competencia entre las empresas.

Cortés es abogada de la Universidad Católica de Colombia, cuenta con una especialización en derecho público y en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia.

“A lo largo de su carrera ha ejercido altas responsabilidades en la Rama Judicial y en entidades del orden nacional, liderando y acompañando procesos estratégicos relacionados con la administración de justicia, la gobernanza, la construcción normativa, la gestión jurídica y la formulación e implementación de políticas públicas de alto impacto”, detalla la SIC.

Cortés recibe la Superservicios en un escenario retador si se tiene en cuenta los coletazos que, se espera, acompañen al fenómeno de El Niño. Entre sus funciones está el supervisar la viabilidad financiera, técnica, operativa y administrativa de las empresas prestadoras; revisar los cobros y las tarifas; auditar los subsidios; resolver quejas de los usuarios así como imponer sanciones.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.