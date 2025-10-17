Gobierno expide decreto en favor de la estabilización de las tarifas de energía

La medida apunta a que los precios de la energía sean más predecibles en Colombia.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las variación en las tarifas de la energía es una problemática que golpea los bolsillos de los hogares colombianos, especialmente los de la región Caribe, en donde se presenta una amyor dependencia de las plantas térmicas.

Con la intención de mitigar esto, el Ministerio de Minas y Energía presentó este viernes un proyecto de decreto, que se suma al Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, con el que se establecerán lineamientos de política pública para limitar el costo de la energía eléctrica y consolidar una tarifa más estable en el país.

“La iniciativa busca proteger a los hogares colombianos frente a la volatilidad de los precios de la energía, especialmente durante periodos climáticos como El Niño, en los que se incrementan los costos de generación térmica”, informó el ministerio.

Parte de las medidas que aborda es la contratación de energía a largo plazo, lo cual reduce la exposición a la bolsa de energía y promueve un equilibrio entre el mercado regulado y el no regulado.

Como precisó el ministro Edwin Palma, esta es una medida que ha perseguido el Gobierno de Gustavo Petro para brindar equidad energética.

“El objetivo es que ningún colombiano pague más por la energía debido a la especulación o a la volatilidad de los precios de la bolsa. Este decreto fortalece la estabilidad tarifaria y garantiza un servicio más justo, confiable y predecible para todos los usuarios”, afirmó.

Con el nuevo decreto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá tres meses para adoptar los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las metas trazadas. En esto se incluye que los generadores de las hidroeléctricas vendan por lo menos el 95 % de su energía mediante contratos, además de la creación de nuevos instrumentos de contratación y estrategias que promuevan las denominadas Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)

“Nuestro propósito es claro, la energía en Colombia debe ser más asequible, estable y sostenible. Es un paso más hacia la justicia energética que tanto necesita el país”, concluyó Palma.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.