Gobierno expide decreto para reparar al movimiento sindical como víctima colectiva

Este decreto obliga a todas las entidades del Gobierno a comprometer recursos y planes concretos para “devolver la dignidad y proteger los derechos” de quienes hacen parte de este movimiento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Ministerio de Trabajo presentó el Decreto 0650 de 2026, mediante el cual se busca la reparación del movimiento sindical en Colombia por la, señala la cartera, “histórica exclusión y violencia que han sufrido los trabajadores organizados”.

Este decreto obliga a todas las entidades del Gobierno a comprometer recursos y planes concretos para “devolver la dignidad y proteger los derechos” de quienes hacen parte de este movimiento.

Sobre esto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que “el movimiento sindical fue una fuerza que se decidió a construir poder obrero y popular. Esto chocó de frente con los intereses del poder establecido y del gran capital, dando origen a la violencia antisindical, la cual tiene enormes raíces políticas, y se presentó como una acción despiadada, cruel y criminal”.

Sanguino también recordó que el Estado ha reconocido al movimiento sindical como víctima colectiva, “tras sufrir una de las persecuciones más crueles en el mundo”.

Según la Unidad para las Víctimas, la Comisión de la Verdad y la Escuela Nacional Sindical (ENS), entre 1971 y 2024 se cometieron más de 15.300 violaciones a los derechos humanos, cobrando la vida de más de 3.200 sindicalistas.

“Los dirigentes sindicales fueron estigmatizados como subversivos, por lo que en muchas ocasiones las acciones criminales contra ellos fueron orquestadas entre políticos y paramilitares. De esta manera, ha existido una estrategia de impunidad para con los victimarios y de persecución y miedo en la población trabajadora”, añadió Sanguino.

La cartera resaltó que el 78 % de los asesinatos contra sindicalistas siguen sin que se haya hecho justicia.

El decreto también ordena reforzar los esquemas de protección con un enfoque especial para cuidar a las mujeres, a las comunidades étnicas y a los trabajadores en los territorios más vulnerables.

Sumado a lo anterior, la cartera laboral anunció que está trabajando de la mano con las organizaciones sindicales para poner en marcha un plan de trabajo inmediato que garantice que los recursos y la protección lleguen directamente a quienes han entregado su vida por la defensa de los derechos laborales en Colombia.

“Hemos querido dejar un mensaje político claro de que hay una ruta de reparación colectiva y que es un acto de justicia reconocer al movimiento sindical como sujeto de reparación y que esto es una condición para garantizar verdad y justicia, pero, también, para que no se repita esta horrible noche para las y los trabajadores”, concluyó Sanguino.

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