Gobierno fija reglas para subastas de energía limpia en Colombia

Viabilizar proyectos de energía renovable se ha convertido una de las prioridades del Gobierno, con el fin de alcanzar las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Foto: ANLA

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El Ministerio de Minas y Energía informó que, mediante la Resolución 40178 de 2026, se establecieron las reglas para las subastas de energía limpia de largo plazo.

Con esta base normativa se buscarán atraer las inversiones en esta industria, así como brindar una mayor estabilidad a las tarifas eléctricas, salvaguardando el bolsillo de los consumidores colombianos.

La resolución establece que el ministerio podrá convocar estos mecanismos de subasta cuando el mercado lo requiera, cuando exista el riesgo de falta de energía, o cuando sea necesario avanzar en las metas de política energética del país.

“Esta normativa, junto con el Decreto 1091 del 16 de octubre de 2025, fue diseñada con una perspectiva de largo plazo, de manera que el Gobierno nacional pueda convocar, cuando lo requiera, los diferentes mecanismos competitivos de contratación a largo plazo, como las subastas, sin estar atado a la expedición de nuevas reglas”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Para la ejecución de los contratos, añade la cartera, se empleará un algoritmo de optimización, el cual combina las ofertas de venta y de compra, para maximizar el beneficio del usuario final, promoviendo una energía más eficiente en costos.

“Los contratos serán a largo plazo y deberán especificar la cantidad de energía que se entregará al sistema, el precio de esa energía, el tiempo del contrato, el plazo de inicio del suministro, así como las garantías de cumplimiento. Entre las obligaciones de los vendedores está construir y poner en operación los proyectos a tiempo, cumplir con el cronograma del proyecto (curva S), entregar la energía comprometida y presentar las garantías financieras correspondientes”, detalla el ministerio.

Los compradores también tendrán que pagar la energía contratada y presentar las garantías de pago establecidas.

El ministro Palma subrayó que el Gobierno está próximo a expedir la primera resolución de convocatoria bajo este nuevo modelo, mediante la cual se buscará la suscripción de contratos de energía de largo plazo con una duración de hasta 15 años.

Las subastas se harán mediante la Bolsa Mercantil de Colombia.

“Con esta normatividad se fortalecerá la seguridad energética, lo que se traduce en la diversificación de la matriz eléctrica, mayor disponibilidad de energía y menor riesgo de escasez, precios justos para las y los colombianos como fue la orientación del presidente Gustavo Petro”, concluyó el ministerio.

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