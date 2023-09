Gobierno no pagará recompensa: Saúl Kattan sobre ataque cibernético

Payments System Hacking. Online Credit Cards Payment Security Concept. Hacker in Black Gloves Hacking the System. Foto: Getty Images - boonchai wedmakawand

Este jueves, Saúl Kattan, alto consejero presidencial para la Transformación Digital, habló en varios medios sobre el ataque cibernético que afectó a más de 30 entidades del Estado. Vale la pena mencionar que la empresa proveedora de telecomunicaciones IFX Netwroks, que suministra servicios en tecnología y transferencia de datos, fue víctima de un ataque cibernético que afectó varias operaciones digitales en Colombia.

Dentro de los afectados por el ataque están varias páginas institucionales del Ministerio de Cultura como el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, varios proyectos y espacios culturales, como también la página del Museo Nacional de Memoria Histórica. Asimismo, el daño llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras.

Kattan le dijo a Blu Radio que aún no tienen la certeza de cuántas entidades se han visto afectadas por el ataque, “pero hay un montón de procesos que aparentemente están retenidos, de procesos judiciales, de información de salud de millones de personas que podrían estar retenidas. Estamos evaluando los detalles, pero sí pareciera haber mucha información en manos de los delincuentes”.

El funcionario también confirmó que hay información médica de “millones de colombianos que están en manos de delincuentes en este momento. Pues puede que no sea útil para ellos realmente, pero sí ponen jaque el sistema de salud de Colombia, el sistema de la información de mucha gente que requiere poner una cita, que requiere procedimientos médicos. El interés de ellos es poner en jaque entidades o personas con el fin de recobrar algún dinero a cambio de liberar esa información”, le dijo Kattan a Blu Radio.

Kattan le dijo a RCN que al Gobierno no le han pedido nada hasta ahora. “El Gobierno Nacional no sabe si al proveedor de internet IFX le han pedido recompensa, pero generalmente sí es esto lo que buscan.Por supuesto el Gobierno Nacional no está dispuesto y no pagará recompensa por la información”.

De acuerdo con MinTIC, el Gobierno instaló el Puesto de Mando Unificado Ciber (PMU Ciber), para conocer los daños y solucionar las afectaciones generadas por el incidente.

“Desde el PMU Ciber, nos encontramos revisando qué entidades públicas adicionales, pudieron estar impactadas, con el propósito de conocer la afectación real en Colombia. Es importante aclarar que el incidente se presentó contra el proveedor de servicios IFX Networks, más no contra las entidades del Estado”, dijo el equipo asesor de Transformación Digital.

Desde el 12 de septiembre, IFX Networks sufrió un ataque de ciberseguridad externo tipo Ransomware (‘secuestro’ digital de información y aplicaciones), que afectó a cerca de 762 compañías en Latinoamérica. El proveedor IFX dijo que el equipo técnico se encuentra “trabajando en el restablecimiento del servicio”.

El PMU solicitó atención priorizada para el sector salud, “con el fin de mitigar el impacto causado por este incidente en atención digital, trámites, entre otros, así como otras entidades que también requieren apoyo para continuar con su operación”.

Por su parte, la compañía aseguró que, de acuerdo con sus acciones preliminares, “la data no se ha visto afectada en ninguna plataforma y esperan conocer en las próximas horas el número de activos de información que se encuentran afectados en el país”.

La Fiscalía autorizó el desplazamiento de un equipo especializado a las oficinas de IFX en Colombia para recibir la denuncia y la disposición de elementos probatorios. “El PMU Ciber seguirá abierto y estará informando el estado de restablecimiento de las operaciones en el país”, aseguró MinTIC.

