Gobierno Petro busca acelerar seis proyectos férreos: conozca los detalles

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) afirmó que después del proceso de estructuración y adjudicación de la primera APP férrea, el corredor La Dorada-Chiriguaná, el gobierno avanza en la consolidación del modo ferroviario, priorizando seis proyectos que se establecieron como de importancia nacional.

La priorización busca que los proyectos queden estructurados antes de agosto de 2026. Algunos incluso quedarían adjudicados antes de concluir el actual Gobierno.

Los seis proyectos priorizados por el gobierno son el Corredor Interoceánico; OP Pacífico (Yumbo-Caimalito); Corredor del Pacífico (Buenaventura-Palmira); Villavicencio-Puerto Gaitán; Conexión Bogotá Región con el corredor férreo central y el corredor Bogotá-Belencito. Los seis proyectos requieren una inversión de más de $94 billones en Capex.

Óscar Torres, presidente de la ANI, dijo que el compromiso con el presidente Gustavo Petro es “poner el acelerador a la estructuración de los proyectos para consolidar el modo ferroviario en el país, mejorar la competitividad y eficiencia logística, reducir los costos en el transporte de carga, contar con especificaciones técnicas y velocidades en vías férreas modernas, generar empleo y dinamizar las economías regionales”.

Torres dijo que la ANI está trabajando con embajadas, bancas y empresas de varios países, que han ofrecido su experiencia en el desarrollo de la red férrea.

“Hemos recibido la intención de embajadas, bancas y empresas de China, Corea, Qatar y México, entre otros países, para acompañarnos en la etapa de estructuración de los proyectos”, dijo.

Estos son los proyectos

El Corredor Interoceánico: es una línea férrea entre Juradó, en el océano Pacífico, hasta Unguía, en el Puerto Titumate, en el océano Atlántico, con una extensión de entre 210 y 222 kilómetros.

El proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad, a cargo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, y movilizará hasta 25 millones de toneladas de carga en su etapa final. Se proyecta una inversión de más de $32 billones en Capex.

Corredor Pacífico (Yumbo-Caimalito): se tiene proyectada la recuperación y mejoramiento del corredor del Pacífico en el tramo comprendido entre Yumbo y Caimalito, un corredor con una extensión de 211 kilómetros. Se estructura bajo la modalidad de obra pública y busca conectar la Red Férrea del Pacífico desde Buenaventura hasta Palmira.

Actualmente, se encuentra en trámite de aprobación de vigencias futuras excepcionales 2026-2029 por cerca de $1 billón.

Corredor del Pacífico Buenaventura-Palmira: tiene 120 kilómetros, ya finalizó la prefactibilidad. Se estima una inversión de $22 billones en Capex. El proceso licitatorio iniciaría antes de que termine este gobierno. Villavicencio-Puerto Gaitán: es un proyecto que contempla la construcción de 193 kilómetros de vía férrea nueva. La etapa de prefactibilidad terminó en julio de 2025. Se proyecta una inversión de $12,2 billones para la construcción. Conexión Bogotá Región con el corredor férreo central: es un corredor con una extensión de 393 kilómetros de vía férrea. Se estiman inversiones de construcción por $27 billones.

Contempla la conexión entre Tocancipá y la conexión férrea central a alturas del municipio de Barrancabermeja. El proyecto terminó prefactibilidad.

Corredor Bogotá-Belencito: tiene una longitud de 279 kilómetros y se estructura bajo la modalidad de obra pública para garantizar la confiabilidad de los generadores de carga.

