No habrá subsidio al diésel para quemadores industriales: esta es la medida del Gobierno

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, dijo que la medida es responsable para proteger los recursos públicos. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El diésel que se utilice como materia prima para producir otros combustibles, incluyendo el destinado a quemadores industriales, no tendrá subsidio, así lo estableció el Gobierno Petro por medio de un decreto.

El Ministerio de Minas y Energía defendió que la decisión de limitar el subsidio al diésel busca asegurar que los recursos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) cumplan su propósito.

El objetivo del FEPC, creado en 2007, es proteger a los usuarios de la volatilidad en los precios de la gasolina y el diésel en el mercado internacional. El problema es que desde 2020 hay una brecha considerable en el diésel por la decisión de la administración de Iván Duque de congelar los precios, lo que ha generado un hueco en las finanzas públicas.

La brecha en la gasolina se cerró tras los incrementos que hizo el Gobierno Petro entre septiembre de 2022 y enero de 2024. Aunque esta administración ha tratado de eliminar el subsidio al diésel, el sector transportador se ha opuesto. Ante la dificultad de implementar un aumento general, el Gobierno desmontó el subsidio para grandes consumidores en 2024 y recientemente eliminó el beneficio para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos. Ahora, se eliminará para usos industriales específicos.

De acuerdo con análisis técnicos del Gobierno, el consumo de diésel destinado a quemadores industriales registró un aumento significativo: pasó de un promedio mensual de 806.000 galones en 2023 a más de 8,2 millones de galones en 2024.

El Ministerio de Minas y Energía sostiene que entre enero y abril de 2025, el uso para este tipo de aplicaciones industriales representó un impacto cercano a COP 131.000 millones para el fondo.

“Estamos tomando decisiones responsables para proteger los recursos públicos. El FEPC debe servir para estabilizar el precio de los combustibles que usan los colombianos, no para subsidiar procesos industriales que no trasladan ese beneficio al consumidor final”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Agregó que la medida promueve una competencia más transparente en la producción de combustibles. “Con este decreto cerramos espacios a incentivos perversos que podían generar subsidios indirectos a ciertos actores del mercado”.

El decreto establece que, en estos casos, el precio de los combustibles será definido libremente entre los agentes del mercado. Se mantienen excepciones para los que son utilizados en mezclas con biocombustibles como el etanol o el biodiésel.

La cartera definirá en los próximos dos meses los lineamientos operativos para la implementación de la medida.

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La situación del FEPC se está complicando por los aumentos en el precio del petróleo en medio de la guerra en Medio Oriente. Si bien el Gobierno ha bajado en dos ocasiones el precio de la gasolina (que estaba por encima del precio internacional), Palma dijo en los últimos días que se evaluará si es o no posible continuar con el ajuste en abril.

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