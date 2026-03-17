Gobierno Petro fijó arancel de 35 % para importaciones de acero y metal

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un decreto con el que fija un arancel de 35 % para las importaciones de 14 subpartidas de productos de los sectores siderúrgico y metalmecánico. La medida, que según el Gobierno permitirá proteger la industria nacional, estará vigente durante un año.

El nuevo arancel aplica para barras de acero, alambre de hierro o acero, alambrón, tubos soldados de acero, alambre de púas, clavos, puntillas, grapas de hierro y acero, manufacturas de alambre, tornillos, entre otros.

El decreto del Ministerio de Comercio destaca que el sector siderúrgico y metalmecánico es un eslabón estratégico de la economía, pues suministra insumos esenciales para sectores como construcción, infraestructura, energía y transporte. Además, representa cerca del 10 % del PIB industrial, generando aproximadamente 45.000 empleos directos e indirectos.

Sin embargo, dice el Ministerio, la industria siderúrgica y metalmecánica ha enfrentado una crisis por el crecimiento de las importaciones provenientes de países con alta capacidad productiva como China, Rusia, Turquía e India.

La cartera argumentó que entre enero de 2022 y agosto de 2025 se evidenció, en algunas subpartidas, un predominio de importaciones de países sin acuerdo comercial, con participaciones que superan hasta el 90 % del total importado.

Al comparar el período de enero a agosto de 2025 frente al mismo lapso del año anterior, se estableció que 13 subpartidas registraron incrementos en las importaciones, con rangos de crecimiento entre 5 % y 290 %, particularmente en productos como barras, perfiles, tubos, manufacturas de alambre, alambres y alambre de púas.

“Dicho comportamiento en las importaciones puede generar presiones competitivas sobre la industria siderúrgica y metal mecánica nacional, incrementar la participación de los productos importados en el mercado interno y, en consecuencia, generar una afectación a la rama de producción nacional del sector”, dice el decreto.

El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó al Gobierno en noviembre ponerle arancel a la mayoría de las subpartidas que quedaron en la lista publicada este martes. Otras dos se incluyeron para evitar que los importadores busquen sustituir la mercancía que tiene arancel por una sin este impuesto.

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