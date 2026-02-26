Publicidad

Gobierno Petro quiere trasladar COP 27 billones de AFP a Colpensiones: lo que está en juego

La administración de Gustavo Petro propone que los fondos privados de pensiones le transfieran billonarios recursos a Colpensiones en 15 días. En este artículo le explicamos qué dice el proyecto de decreto y por qué expertos sostienen que sería ilegal.

Karen Vanessa Quintero Martínez
26 de febrero de 2026 - 11:06 p. m.
La vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, en la sanción de la reforma pensional.
La vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, en la sanción de la reforma pensional.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El gobierno de Gustavo Petro publicó un polémico proyecto de decreto para trasladar a Colpensiones los recursos de las personas que, aprovechando la oportunidad de traslado que creó la reforma pensional, pasaron de los fondos privados de pensiones al régimen público. En principio, suena lógico que, si una persona se traslada a Colpensiones, los ahorros también se trasladen a esa entidad, que será la encargada de pagarle las mesadas en el futuro. Sin embargo, los expertos consultados por este diario advierten que la medida del Gobierno Petro...

JustoYFranco(bqf6j)Hace 2 minutos
Los Fondos Privados están argumentando que “los recursos acumulados en cuentas individuales deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión.” y eso es completamente cierto siempre y cuando el trabajador permanezca afiliado al Fondo Privado de Pensiones, pero si se traslada pues sus ahorros deben pasar a la entidad que lo va a pensionar.
Julian Zapata(16241)Hace 6 minutos
¡Según los expertos!
Diana cp(85842)Hace 7 minutos
Bueno pueblo colombiano a resignarse desde ya a vivir su vejez en la indigencia
Ricardo Ramirez Ruiz(ug2b1)Hace 15 minutos
Sencillamente nos merecemos el precio que haya que pagar por las decisiones tomadas...
