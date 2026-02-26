Gobierno Petro quiere trasladar COP 27 billones de AFP a Colpensiones: lo que está en juego

La vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, en la sanción de la reforma pensional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El gobierno de Gustavo Petro publicó un polémico proyecto de decreto para trasladar a Colpensiones los recursos de las personas que, aprovechando la oportunidad de traslado que creó la reforma pensional, pasaron de los fondos privados de pensiones al régimen público. En principio, suena lógico que, si una persona se traslada a Colpensiones, los ahorros también se trasladen a esa entidad, que será la encargada de pagarle las mesadas en el futuro. Sin embargo, los expertos consultados por este diario advierten que la medida del Gobierno Petro...