Gobierno plantea nuevos plazos para declarar renta tras el sismo

El borrador también propone un plazo especial para la declaración y pago de las retenciones en la fuente. Foto: Cristian Garavito

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El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto con el que se propone aumentar el plazo para declarar renta. La medida busca dar un alivio a las poblaciones que han sido afectadas por el sismo tras el sismo del lunes.

Tenga en cuenta que la medida todavía no entra en vigencia. De momento está abierta para comentarios.

Una vez entre en vigencia, los beneficiarios de esta medida serán aquellos cuyo domicilio fiscal, con corte al 10 de agosto, se encuentre en los siguientes territorios: Cali, Palmira, Buenaventura Valle del Cauca, Pereira, Risaralda, Armenia, Quindío, Manizales, Caldas, Quibdó, Chocó, Popayán y Cauca.

Estas serían las nuevas fechas, teniendo en cuenta los últimos dos dígitos de su RUT:

01 y 02: décimo octavo día hábil de octubre

03 y 04: décimo noveno día hábil de octubre

05 y 06: vigésimo día hábil de octubre

07 y 08: vigésimo primer día hábil de octubre

09 y 10: primer día hábil de noviembre

11 y 12: segundo día hábil de noviembre

13 y 14: tercer día hábil de noviembre

15 y 16: cuarto día hábil de noviembre

17 y 18: quinto día hábil de noviembre

19 y 20: sexto día hábil de noviembre

21 y 22: séptimo día hábil de noviembre

23 y 24: octavo día hábil de noviembre

25 y 26: noveno día hábil de noviembre

El documento también propone que el plazo será aplicable a las personas naturales y sucesiones líquidas domiciliadas en otros municipios que sean identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

Retención en la fuente

El borrador también propone un plazo especial para la declaración y pago de las retenciones en la fuente.

De esta forma, empresas y demás agentes responsables de la retención, o autorretenedores, que con corte al 10 de agosto hayan tenido su domicilio fiscal en alguno de los territorios señalados, o en los que determine la UNGRD podrán presentar y pagar la declaración mensual de retención y autorretención en la fuente correspondiente al mes de julio de 2026 en los plazos previstos para la presentación y pago de la declaración mensual de retención y autorretención en la fuente correspondiente al mes de agosto de 2026.

“La aplicación del plazo especial de que trata este parágrafo no dará lugar a la liquidación de intereses moratorios ni a la imposición de sanciones, siempre que la declaración y el pago se efectúen dentro del plazo aquí establecido. Los demás plazos correspondientes a la obligación de presentar y pagar la declaración de retención y autorretención en la fuente se mantienen inalterados”, se lee en el documento.

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