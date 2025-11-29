Gobierno presenta una nueva fórmula para reducir el precio del etanol

La cartera también señaló que, con la nueva fórmula, se acelera la corrección del déficit que presenta el Fondo Para la Estabilización de los Combustibles (FPEC). Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Recientemente el Ministerio de Minas y Energía informó que buscará ajustar la metodología con la que se calcula el ingreso al productor del etanol. El objetivo es reducir el precio de este combustible en Colombia.

Como lo explicó la cartera, la nueva fórmula dejará de depender del azúcar y la gasolina (modelo que ha estado vigente desde hace 13 años), para basarse en los costos reales de la producción del biocombustible.

Las estimaciones que hace la cartera es que, con este ajuste, se generará un ingreso al producto 9 % menor que la metodología anterior, lo que contribuye a disminuir presiones de costo y mejorar la competitividad del etanol nacional.

Por instrucción del ministerio, la mezcla de la gasolina que se distribuye en Colombia debe tener un 10 % de etanol, de allí que una variación en su precio también impacto el del mencionado combustible.

“Por fin el precio del etanol responderá a sus verdaderos costos. Esta reforma corrige distorsiones históricas. Además, con este proyecto de resolución, también corregimos un problema silencioso pero profundo: el incentivo al monocultivo en tierras fértiles. El esquema anterior empujaba a que áreas destinadas históricamente a la producción de alimentos terminaran convertidas en extensiones para un solo cultivo, movidas por precios artificialmente altos del etanol. Hoy enviamos una señal distinta: la tierra fértil debe priorizar la seguridad alimentaria, y el etanol debe producirse con eficiencia, no a costa del campo colombiano”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La cartera también señaló que, con la nueva fórmula, se acelera la corrección del déficit que presenta el Fondo Para la Estabilización de los Combustibles (FPEC).

La iniciativa, inicialmente, estará publicada para comentarios de la ciudadanía. También se remitirá a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con la intención de recibir desde allí el concepto de competencia.

“Con este ajuste, el Gobierno avanza en la modernización del sistema de combustibles, la promoción de combustibles más limpios y competitivos frente a presiones de importación extranjera”, concluyó.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.