Gobierno propone nueva metodología para calcular el precio del ACPM

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que este tipo de reglas claras son necesarias para el país, y más en algo tan sensible como es el tema de los combustibles. Foto: Archivo

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El Ministerio de Energía informó recientemente que se publicó, para comentarios, un proyecto de resolución con una nueva metodología para determinar el ingreso al productor del Aceite Combustible para Motores (ACPM) destinado a vehículos de servicio particular, diplomático y oficial.

Esto tendrá un impacto en el precio del ACPM, ya que se establece que el cálculo del ingreso al productor se realizará con base en el precio de paridad internacional, promediando los precios diarios del mercado internacional.

Mediante la nueva metodología se busca reflejar de una forma más precisa las variaciones globales que tiene este combustible, así como mejorar la estabilidad en la formación de los precios.

“En desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1428 de 2025, el proyecto fija límites claros: el ingreso al productor no podrá ser inferior al precio de paridad internacional, ni superior al precio de paridad de importación, garantizando equilibrio entre sostenibilidad fiscal y funcionamiento del mercado”, detalla.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que este tipo de reglas claras son necesarias para el país, y más en algo tan sensible como es el tema de los combustibles.

“Este proyecto de resolución busca darle transparencia al cálculo del ACPM, alinearlo con la realidad internacional y avanzar en la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social”, afirmó Palma.

Esta iniciativa también se articula con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que, hay que recordar, es un subsidio que otorga al gobierno al precio de este combustible, por lo que hacer este tipo de ajustes es visto por el ministerio como una forma para optimizar el uso de los recursos públicos y reducir las presiones fiscales derivadas de los subsidios.

“Estamos dando un paso firme para ordenar el sistema de precios de los combustibles en Colombia. Esta propuesta permite mejorar la eficiencia del FEPC, fortalecer el control y asegurar que los beneficios de estabilización se apliquen de manera justa y focalizada”, concluyó Palma.

La medida también plantea que cada uno de los agentes de la cadena esté en la obligación de publicar y divulgar los precios. Con esto se fortalecerían los mecanismos de trazabilidad, control y vigilancia.

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