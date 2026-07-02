Gobierno prorroga por cinco meses la administración del Fondo Nacional del Café

Gracias a esta prórroga, detalla la federación, se asegura la continuidad de los programas que benefician directamente a este sector de la economía en todo el territorio nacional. Foto: PNUD

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La Federación Nacional de Cafeteros informó recientemente que se firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional, mediante el cual se prorroga por cinco meses más la administración del Fondo Nacional del Café.

Una forma sencilla de entender este fondo es imaginarlo como una gran alcancía pública que se alimenta con un pequeño aporte que realizan los caficultores por cada libra de café exportada. Estos recursos se destinan a programas que benefician al sector, como la garantía de compra de la cosecha en todo el país, la asistencia técnica a los productores, la investigación científica para mejorar la productividad y la calidad del café, así como otras iniciativas orientadas al fortalecimiento de la caficultura colombiana.

Gracias a esta prórroga, detalla la federación, se asegura la continuidad de los programas que benefician directamente a este sector de la economía en todo el territorio nacional.

Por su parte Germán Bahamón, gerente general de la FNC, destaca que “el acuerdo es una muestra de la confianza institucional que ha permanecido por casi nueve décadas”.

La contribución que actualmente destinan los caficultores a este fondo corresponde a 6 centavos de dólar por cada libra de café verde exportado.

“Esta noticia coincide con las elecciones cafeteras, un proceso que se realiza cada cuatro años en donde los mismos cafeteros eligen a sus representantes municipales y departamentales, hecho que ha destacado a la FNC como la institución más democrática del país”, detalló la federación, al anunciar que ya dio inicio al dió inicio al centenario de su existencia, dado que su fundación se dio en el año 1927.

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