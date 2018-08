Gobierno y representantes cafeteros analizarán medidas para hacer frente a crisis de precios

Redacción Economía.

El Ministerio de Agricultura informó que el próximo martes, durante el Comité Nacional de Cafeteros, en el que participan representantes del Gobierno, se analizará la “coyuntura que está viviendo el sector con los precios del grano”, en referencia al desplome de la cotización en la Bolsa de Nueva York, que se ha agudizado en los últimos días.

Durante esta semana, el precio del café en Nueva York se ha movido alrededor del dólar por libra, mientras que en Colombia la carga interna (de 125 kilos) rompió el piso de los $700.000. Por debajo de ese límite, sostienen los cafeteros, no sólo no hay rentabilidad, sino que no se alcanzan a cubrir los costos de producción.

Este jueves, la libra del grano en la bolsa cerró en US$1,01 y la carga interna, que se calcula teniendo en cuenta la tasa de cambio, se ubicó en $680.000.

“El presidente Iván Duque nos ha dado instrucciones muy claras a los ministros del gabinete, especialmente al ministro de Hacienda y al ministro de Agricultura, para que empecemos a trabajar en soluciones estructurales para la actual situación cafetera, en estos momentos hay una situación difícil con el precio interno del café, producto de unos factores que ustedes ya conocen”, sostuvo Andrés Valencia, jefe de la cartera rural y agropecuaria.

Pese a que no se refirió a ninguna propuesta en particular, en el transcurso de la semana se ha hablado de la compra de fertilizantes, un alivio de deudas, incentivos a la renovación de cafetales o el mismo apoyo directo al precio como algunas de las posibilidades.

A más largo plazo, el gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, en diálogo con este diario, se refirió a la propuesta del fondo de estabilización de precios, para lo cual hay un proyecto de ley radicado en el Congreso. "Lo tenemos diseñado, sabemos cuánto vale, cómo operaría, pero se necesita primero el consenso en el Congreso para poder ponerlo en acción", afirmó Vélez.

Según el proyecto de articulado, del senador Ernesto Macías, en el marco de ese fondo, se pagaría una compensación a los productores el día que el precio interno sea inferior a 35 salarios mínimos diarios. La cuenta se nutriría de recursos del Fondo Nacional del Café (fondo parafiscal del sector), así como de rendimientos de inversiones que se hagan con recursos del fondo de estabilización, multas a actores de la cadena, entre otros.

Tanto el ministro como el gerente del gremio han manifestado que actualmente hay especulación por parte de agentes que intervienen en la Bolsa de Nueva York, que ha llevado el precio de la libra por debajo de un dólar “y tenemos un precio interno por carga que en algunos momentos y zonas del país está por debajo de los costos de producción”, según Valencia.

El ministro ha reiterado que las soluciones que se implementen tienen que estar en línea con el marco fiscal, debido a los desafíos que tiene el país en esa materia.

Entre otros factores que se han señalado como causas del desplome está la devaluación del real, que ha motivado las siembras de café en Brasil, país que se aproxima a cosechas récord, por encima de 60 millones de sacos para 2018. Asimismo, productores como Vietnam y países de Centroamérica han visto un repunte en sus producciones. La de Colombia, se espera, cerrará entre 13,5 y 14,2 millones de sacos en 2018.