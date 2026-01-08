Logo El Espectador
Golpe al contrabando: DIAN decomisa 40.000 accesorios para vehículos

Se estima que el valor de estas mercancías se acerca a los COP 500 millones.

Redacción Economía
08 de enero de 2026 - 02:30 p. m.
La DIAN incautó accesorios para vehículos, en Medellín.
Foto: Cortesía
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que, en las últimas horas, incautó cerca de 40.000 accesorios para vehículos, los cuales habrían ingresado de forma ilegal al país.

El operativo se realizó en la ciudad de Medellín, en una bodega ubicada en el sector de Belén, y contó con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).

Para dar con esta incautación, explica la DIAN, se realizó un proceso previo de inteligencia, perfilación de riesgos y análisis de información.

Entre la mercancía incautada se encuentran sistemas de bloqueos para vehículos, cámaras de reversa, luces LED, pantallas, altavoces y otros dispositivos electrónicos, que habrían ingresado al país sin cumplir los requisitos legales exigidos por la normativa aduanera.

Se estima que el avalúo de esta mercancía ronda los COP 500 millones.

“Gracias al uso de herramientas de analítica de datos, la DIAN identificó patrones irregulares y se anticipó a la comercialización de esta mercancía, evitando una afectación directa al comercio formal, al empleo y a los ingresos del Estado. En este momento, las autoridades adelantan las actuaciones administrativas y de investigación correspondientes para establecer la responsabilidad de los propietarios y de quienes estarían detrás de la cadena de distribución de los productos aprehendidos”, detalló la DIAN.

Tras este operativo, la dirección reiteró el compromiso que tiene para cerrar el paso a las economías ilegales, así como fortalecer la presencia del Estado en los territorios, lo que permite la proyección de los consumidores en materia de seguridad y garantías de calidad.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

