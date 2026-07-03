Golpe al contrabando: incautan mercancía ilegal avaluada en COP 6.650 millones

El operativo se dio en el marco de controles realizados en las vías de acceso a la ciudad. Foto: Cortesía DIAN

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) se logró un duro golpe a una red de contrabando que opera en la capital del país. Mediante un operativo se logró la aprehensión de mercancías importadas avaluadas en COP 6.650 millones.

El operativo se dio en el marco de controles realizados en las vías de acceso a la ciudad. En estos se interceptaron dos tractomulas que transportaban 888 bultos con textiles y artículos de marroquinería.

“Al momento de la verificación física y documental, se constató que los elementos, cuyo avalúo comercial asciende a COP 5.000 millones, no contaban con facturas, declaraciones de importación ni soportes exigidos por la normativa vigente para acreditar su legal ingreso y permanencia en el territorio aduanero nacional”, detalló la autoridad.

Estas acciones también lograron afectar, de forma simultánea, otros tres punto críticos de distribución en Bogotá, consolidando así resultados clave para la protección del comercio formal.

“En la localidad de Los Mártires se intervino una bodega clandestina en la que se almacenaban 318 bultos de textiles de procedencia extranjera, valorados en COP 800 millones. Por otro lado, en un inmueble de la localidad de Rafael Uribe Uribe se hallaron confecciones genéricas e indumentaria sin soporte legal, avaluadas en COP 800 millones. En la localidad de Chapinero se ubicó un depósito con 676 bultos de alimentos extranjeros que se encontraban vencidos y pretendían ser comercializados de forma irregular, con un avalúo de COP 50 millones”, añadió la DIAN.

Con este tipo de actuaciones, las autoridades logran afectar de manera contundente las finanzas y las cadenas de distribución de estas organizaciones de comercio ilegal, favoreciendo así al sector empresarial que compite bajo condiciones de legalidad.

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