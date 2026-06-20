Gremio de estaciones de servicio alerta por concentración tras integración Biomax - Primax

Advierte que el aumento sustancial en la participación de un distribuidor mayorista tiene la potencialidad de derivar en efectos de cierre de mercado. Foto: DIANA SANCHEZ

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La intensa competencia que existe en el mercado colombiano de combustibles hace que cualquier integración entre empresas de peso requiera el análisis y la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), cuyo papel es asegurar que estas operaciones no generen distorsiones que afecten la competencia.

Recientemente la SIC resolvió autorizar la integración entre Biomax Combustibles y Pimax Colombia, dos de las firmas líderes de este negocio en Colombia. Sin embargo fijó una serie de condicionamientos, es decir, unas reglas de juego que se deben respetar para garantizar la competencia de los otros actores en el mercado.

Estos condicionamientos suelen acompañar siempre a las fusiones empresariales que resultan en altas concentraciones del mercado. Se vio también, por ejemplo, en la integración entre Tigo y Movistar.

Tras conocerse esta luz verde que dio la SIC, el gremio que reúne a COMCE y Fendipetróleo (Somos Uno, es decir, el que agrupa a las estaciones de servicio en Colombia) emitió un comunicado en el que alerta sobre los posibles efectos negativos que se podrían derivar de esta integración.

Somos Uno reconoce que la SIC haya acogido la preocupación que, en su momento, plantearon sobre las eventuales implicaciones que se derivarían de esta integración, especialmente con lo concerniente a los niveles de concentración en la distribución mayorista de combustibles líquidos.

“La propia entidad reconoció que la integración profundiza estructuras de mercado que ya presentaban niveles elevados de concentración, e identificó riesgos concretos de efectos coordinados en varias zonas del país”, se lee en el comunicado.

Somos Uno también detalla que por lo mismo se establecieron los condicionamientos, los cuales están dirigidos a preservar el acceso de terceros a infraestructura de almacenamiento mediante capacidad garantizada y tarifas máximas reguladas, así como a desinvertir el control sobre estaciones de servicio en las dos zonas donde se identificaron mayores riesgos para la competencia local.

No obstante, advierte que el aumento sustancial en la participación de un distribuidor mayorista tiene la potencialidad de derivar en efectos de cierre de mercado.

Señala que se podría presentar un fenómeno de foreclosure, que ocurre cuando una empresa que tiene mucho poder en el mercado realiza prácticas comerciales para bloquear el acceso de sus competidores a proveedores o clientes.

“La SIC concluyó que no existen, por ahora, riesgos de cierre vertical adicionales a los ya identificados en el análisis horizontal del mercado, con fundamento en la persistencia de competidores mayoristas relevantes y en una revisión muestral de contratos de suministro según la cual, la entidad no halló indicios de control comercial sobre las estaciones abanderadas”, se lee en el comunicado.

El gremio anunció que se pone a disposición para documentar y poner en conocimiento de la superintendencia cualquier indicio de abuso de posición dominante, venta a precios predatorios, deterioro en las condiciones de suministro o restricciones a la libertad comercial.

Por lo anterior, asumió los siguientes compromisos

• Somos Uno hará seguimiento al cumplimiento efectivo de los condicionamientos impuestos, en particular el acceso real de competidores de menor tamaño a la infraestructura de almacenamiento garantizada.

• El gremio acompañará a sus afiliados en la identificación de cualquier afectación a las condiciones de suministro, abanderamiento o competencia local derivada de la operación.

• Somos Uno mantendrá su interlocución con la Superintendencia de Industria y Comercio para que las garantías de competencia se traduzcan en condiciones reales y verificables para el sector de distribución minorista de combustibles.

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