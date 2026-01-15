Gremios piden que se revisen los efectos adversos de un dólar barato en Colombia

Los firmantes también señalan que las preocupaciones se han hecho más latentes luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara la colocación de bonos TES más grande que ha hecho la nación en su historia. Foto: Canva

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar está cuesta abajo. En el último mes, el billete verde ha perdido COP 147, lo que se traduce en una variación del casi el 4 %. De cara a la economía nacional, esta noticia tiene matices tanto positivos, como negativos.

Entre los aspectos positivos está la reducción en el precio de los productos e insumos importados, que al venderse a menor costo alivian la carga de las empresas que los demandan y, a su vez, generan incentivos para que también disminuyan los precios que pagan los consumidores finales.

También se ven favorecidas las compras en el exterior realizadas por la población, así como el turismo internacional, ya que los beneficios se reflejan en menores costos en vuelos, hospedaje y compras en el extranjero realizadas en esa divisa.

Entre la lista de los aspectos negativos sobresalen las exportaciones, pues las empresas que se dedican a esta actividad perciben menos ingresos, al tiempo en que sus costos de producción (que se cuentan en pesos) se mantienen.

Por ejemplo, al ser el petróleo el principal producto de exportación en Colombia (de enero a noviembre de 2025 consolidó USD 11.517 millones), la depreciación del dólar golpea con fuerza los ingresos que, en este caso, recibe la nación.

Recientemente, 12 gremios en el país firmaron un comunicado en el que advierten sobre los efectos adversos que un dólar barato tiene para las empresas del país.

Los firmantes son: ACOLFA, ACOPLÁSTICOS, ANALDEX, ANDESCO, ANDI, ASOCOLFLORES, ASOEXPORT, AUGURA, CORPOHASS, COTELCO, FEDECAFÉ, FEDESEGURIDAD.

“La variación en los últimos doce meses, cercana a COP 750 por dólar, equivale a una apreciación del peso colombiano de aproximadamente un 17% en un año”, señalan en el comunicado.

Aseguran que esta situación está afectando directamente la competitividad de las empresas exportadoras, además de presionar los márgenes de ganancia, y desincentivar las inversiones, lo que pone en riesgo el empleo formal, especialmente en los sectores que son intensivos en mano de obra.

Ese atractivo por comprar en dólares —señalan los gremios— también incrementa los incentivos para que las empresas adquieran productos e insumos en el exterior, en detrimento de la producción nacional. Cuando este fenómeno se prolonga, advierten, se corre el riesgo de que la industria nacional pierda participación, reduzca su capacidad instalada y se inicie un proceso de desinversión.

Los firmantes también señalan que las preocupaciones se han hecho más latentes luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara la colocación de bonos TES más grande que ha hecho la nación en su historia.

Se trata de tres nuevos bonos globales, con vencimientos en 2029, 2031 y 2033 por USD 4.950 millones. Esto se traduce en que el país recibirá una importante cantidad de dólares en el corto y mediano plazo, lo que implica un aumento en la oferta y, por lo tanto, una nueva presión para la pérdida de valor del billete verde frente al peso colombiano.

“De tener un efecto prolongado, los exportadores perderán mercados que serán difíciles de recuperar. En ese contexto, preocupa que el financiamiento, vía deuda, termine sustituyendo decisiones estructurales de ajuste fiscal. Aplazar el control del gasto público, en un escenario de recaudo tributario insuficiente, no es responsable, pues aumenta la dependencia de nuevas emisiones, eleva la vulnerabilidad fiscal y traslada costos al sector productivo, mediante una tasa de cambio apreciada, menor rentabilidad exportadora y riesgos sobre inversión y empleo”, explican los gremios.

También dicen sentir preocupación por la discusión que se ha generado alrededor de un proyecto de decreto que obligaría a los fondos de pensiones a repatriar parte significativa de los recursos invertidos en el exterior, para invertirlos en el mercado local.

Si eso pasa, advierten, aumentaría los riesgos financieros, pues se limita la diversificación internacional de los portafolios, lo cual podría incrementar la oferta de divisas y profundizar la presión apreciativa sobre la tasa de cambio, afectando aún más la competitividad de las exportaciones, de la producción transable y los rendimientos de ahorro de los colombianos, como la estabilidad del sistema.

Los gremios solicitan que este tipo de ajustes se sustenten en análisis técnicos y reglas claras. “Por lo anterior, los gremios firmantes reiteran la necesidad de una senda creíble de consolidación fiscal, priorizando eficiencia y focalización del gasto, y una estrategia integral para fortalecer el recaudo, sin afectar la formalidad ni la competitividad, de manera que el tipo de cambio mantenga su función de amortiguador y no se convierta en un desincentivo estructural a la producción transable”, concluyen.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.