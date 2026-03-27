Grupo Aval generó COP 41 billones en 2025: así se distribuirán sus dividendos

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval. Foto: Óscar Pérez

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Recientemente se adelantó la Asamblea General de Accionistas del Grupo Aval. Allí se anunció que, en 2025, se generaron y distribuyeron COP 41 billones a la economía Colombiana.

El 31,9 % de estos recursos fueron rendimientos generados a sus clientes, mientras que el 26,8 % corresponden a pagos hechos a sus proveedores, de los cuales el 96,8% son empresas colombianas, fortaleciendo especialmente a las MiPymes. Casi un 10 % se destinó al pago de los salarios de sus trabajadores y otro 8,21 % fue para el pago de impuestos.

“Se aprobaron más de COP $755 mil millones de dividendos para sus accionistas, representados en un dividendo en efectivo de COP 2,65 por acción y por mes durante los meses de abril de 2026 y marzo de 2027”, informa el Grupo Aval. La asamblea aprobó un dividendo anual de $31,8 por acción

La firma también señala que, en 2025, se destinaron COP 70.000 millones en inversión social directa, en proyectos como Misión La Guajira, el cual brinda soluciones de agua, energía y conectividad para 25.000 personas en 81 comunidades.

“2025 fue para Grupo Aval un año de consolidación y resiliencia. Reafirmamos nuestra convicción de que el sector financiero es un habilitador directo del progreso social y generador de desarrollo económico sostenible que cumple con un papel central en la financiación de proyectos empresariales, el desarrollo de infraestructura, la expansión de sectores productivos y la inclusión financiera de millones de colombianos. Entendemos nuestro rol como generadores de empleo formal y digno, dinamizadores de la inversión productiva, el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo tecnológico”, afirmó María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval.

La firma también señaló que avanza en la digitalización de todas sus operaciones, respondiendo al nuevo panorama que enfrenta el sector financiero en el país. Iniciativas como GOU Payments y la participación del Grupo en el ecosistema de pagos inmediatos Bre-B muestran parte de la transformación hacia experiencias digitales centradas en soluciones más personalizadas.

En la asamblea se resaltó las apuestas que ha realizado el grupo en el último año, como la adquisición de Zelestra Latam, una plataforma regional de energía renovable, así como la entrada al sector de infraestructura de entretenimiento con el proyecto Sencia para la renovación del Estadio El Campín.

“Estas apuestas, sumadas a la consolidación de Aval Asset Management, demuestran que Grupo Aval continúa encontrando oportunidades de crecimiento incluso en ciclos complejos. De igual forma, como parte de su estrategia de fortalecimiento en el segmento de persona natural, celebró a través de Banco de Bogotá, un acuerdo con Banco Itaú Colombia para la adquisición de los activos, pasivos y contratos de la banca retail”, añadió.

Parte de su reporte también incluyó su fuerza laboral, pues se consolida como el empleador privado más grande de Colombia, con más de 67.500 colaboradores.

“Miramos hacia el futuro con optimismo responsable. Colombia tiene un sistema financiero sólido y una capacidad empresarial inmensa. Nuestra invitación a los inversionistas y al país es a construir acuerdos nacionales basados en la confianza, con temas estructurales como la situación fiscal del país, el sector minero energético, la infraestructura y la vivienda. Cuenten con nosotros para estos acuerdos, pues tenemos claro que Colombia va adelante y nosotros somos su Aval”, puntualizó la presidente del Grupo.

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