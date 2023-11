GTA VI: lo que se sabe del nuevo lanzamiento de Rockstar Games

En 2022, los analistas de la industria esperaban que GTA VI saliera en algún momento del año fiscal 2024 de Take-Two, que va desde abril de 2023 hasta marzo de 2024 Foto: Photographer: Philippe Lopez/AFP - PHILIPPE LOPEZ

Rockstar Games Inc. se está preparando para revelar planes para su próxima entrada en la franquicia seminal Grand Theft Auto tan pronto como esta semana, con un avance que llegará en diciembre. Mientras esperamos más detalles sobre GTA VI , he aquí un vistazo retrospectivo a su pedigrí y por qué su lanzamiento se encuentra entre los eventos más esperados del calendario de juegos.

¿ Cuál es el problema con GTA VI ?

Grand Theft Auto VI será el próximo lanzamiento importante de una serie de videojuegos de acción iniciada en 1997, donde el jugador asume el papel de un antihéroe que evita a la policía y conduce y dispara a través de un simulacro de una ciudad del mundo real. Fue uno de los primeros y mejores intentos de crear lo que se conoce como un juego de mundo abierto, donde los jugadores pueden elegir su propio camino y misiones a lo largo del juego.

A lo largo de los años, los juegos de GTA se han convertido en un fenómeno cultural más amplio que va más allá de los juegos, ya que su estilo distintivo ganó jugadores leales y fanáticos de toda la industria del entretenimiento. La serie ha vendido más de 405 millones de copias, dijo en agosto la empresa matriz de Rockstar, Take-Two Interactive Software Inc.

¿ Qué sabemos sobre el contenido de GTA VI ?

Las entradas anteriores de la serie han implicado correr por recreaciones reconocibles de ciudades como Miami, Los Ángeles y Nueva York. En 2022, personas familiarizadas con los planes de Rockstar dijeron que los primeros diseños del juego requerían la inclusión de territorios basados en grandes extensiones de América del Norte y del Sur. Pero la compañía limitó esas ambiciones y redujo el mapa principal a una versión ficticia de Miami y sus alrededores. El juego contará con dos protagonistas, un hombre y una mujer.

Se obtuvieron varias pistas sobre el nuevo juego a partir de una extensa filtración de videos y capturas de pantalla publicadas en la web por un pirata informático en septiembre de 2022. Las personas familiarizadas con el desarrollo del juego dijeron que el caché mostraba imágenes previas al lanzamiento del juego y Rockstar se movió rápidamente. para borrar las imágenes de Internet. El sitio de juegos Games Radar informó que la filtración apuntaba a una configuración moderna de Vice City (del juego que lleva el mismo nombre, con sede en Miami), nuevas mecánicas de juego y una IA mejorada.

¿ Cuándo se lanzará GTA VI ?

En 2022, los analistas de la industria esperaban que GTA VI saliera en algún momento del año fiscal 2024 de Take-Two, que va desde abril de 2023 hasta marzo de 2024, pero incluso entonces los desarrolladores se mostraron escépticos. Los videojuegos son conocidos por los retrasos en el lanzamiento provocados por problemas en el desarrollo, como lo destaca el tortuoso camino hacia el lanzamiento del ambicioso Cyberpunk 2077 .

Por ahora, no tenemos idea. Las imágenes del juego filtradas el año pasado eran toscas y plagadas de errores, y Rockstar prometió presentar el juego a los jugadores correctamente “cuando esté listo”. Rockstar no parece tener una necesidad desesperada de lanzar el juego: su servicio GTA Online recibió más usuarios en junio de este año que en cualquier otro mes de junio fuera de la pandemia, dijo Take-Two en agosto.

¿Qué valor tiene GTA VI para Rockstar?

El predecesor de GTA VI , Grand Theft Auto V de 2013, fue el lanzamiento de entretenimiento más rápido de la historia en alcanzar mil millones de dólares en ventas minoristas y el juego más vendido en los EE. UU. durante la última década, según Take-Two. Rockstar ha creado una creciente plataforma y comunidad multijugador de GTA Online , que está monetizando cada vez más con una oferta de suscripción paga a GTA+ , lanzada en marzo de 2022.

Se espera que el lanzamiento de GTA VI impulse ventas minoristas similares, si no mayores, desde el principio y catalice el crecimiento de los ingresos por servicios en línea y contenido de juegos.

¿Qué tan diferente podemos esperar que sea GTA VI de sus predecesores?

Las dos primeras entradas de la franquicia presentaban una vista distintiva de arriba hacia abajo antes de pasar a gráficos 3D con Grand Theft Auto III . En versiones posteriores, Rockstar ha invertido en desarrollar un estilo más cinematográfico, incorporando las voces de celebridades y mejorando las cualidades cinematográficas de sus narrativas. Con la competencia en este género de juegos estilo Hollywood aumentando significativamente durante la última década, como lo destacó The Last of Us Part II de Sony Group Corp. , los jugadores esperarán que Rockstar y Take-Two eleven sus propios estándares y los de la industria.

Los presupuestos para títulos de primer nivel como GTA y TLOU 2 ahora habitualmente se desvían de las nueve cifras, y dado el potencial de ganancias a largo plazo indicado por GTA V , es probable que Rockstar invierta todo lo que pueda para garantizar que GTA VI sea un éxito similar.

