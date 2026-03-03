Publicidad

Las consecuencias de la guerra contra Irán para la energía y los combustibles en Colombia

El aumento en el gas importado podría golpear el bolsillo de los colombianos. El nuevo escenario internacional también pone en riesgo la estrategia del Gobierno Petro para bajar el precio de la gasolina. Así impacta al país el conflicto en Medio Oriente.

Karen Vanessa Quintero Martínez
03 de marzo de 2026 - 10:00 p. m.
Un misil lanzado desde Irán se ve en el cielo desde el campamento de refugiados palestinos de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. Imagen de referencia.
Foto: AFP - EYAD BABA

Los ecos de la guerra en Medio Oriente, desencadenada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, también involucran a Colombia.

En palabras de Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), el efecto para Colombia es ambiguo: gana por exportaciones de crudo, pero pierde por combustibles e importaciones de gas más caros.

Los impactos en el precio del petróleo

Este martes, según reportó la Agencia AFP, el estrecho de Ormuz, por el que transita al menos el 20 % del suministro global de petróleo y gas natural licuado, estuvo cerrado de facto,...

