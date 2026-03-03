Las consecuencias de la guerra contra Irán para la energía y los combustibles en Colombia

Un misil lanzado desde Irán se ve en el cielo desde el campamento de refugiados palestinos de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. Imagen de referencia. Foto: AFP - EYAD BABA

Los ecos de la guerra en Medio Oriente, desencadenada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, también involucran a Colombia.

En palabras de Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), el efecto para Colombia es ambiguo: gana por exportaciones de crudo, pero pierde por combustibles e importaciones de gas más caros.

Los impactos en el precio del petróleo

Este martes, según reportó la Agencia AFP, el estrecho de Ormuz, por el que transita al menos el 20 % del suministro global de petróleo y gas natural licuado, estuvo cerrado de facto,...