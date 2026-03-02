Publicidad

El delicado equilibrio del mercado petrolero en medio de la guerra contra Irán

La guerra contra Irán, además de los efectos en este país, tiene implicaciones sobre las volátiles y vitales aguas del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor de 20 % del crudo global. Prácticamente todo el mundo espera un alza en los precios de este combustible en las negociaciones oficiales de los mercados este lunes.

Redacción Economía, con información de agencias
02 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
Barcos transitando las aguas del estrecho de Ormuz, vistas desde las costas de Omán. Imagen de referencia.
Barcos transitando las aguas del estrecho de Ormuz, vistas desde las costas de Omán. Imagen de referencia.
Foto: EFE - ALI HAIDER

Durante el fin de semana el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz cayó 70 % por cuenta de los ataques de Israel y EE.UU. contra Irán y las retaliaciones de este país contra blancos militares en varios países del Golfo Pérsico.

En general, la guerra no es una buena noticia (aunque sí un buen negocio para los fabricantes de armas). Pero en este caso implica, además de las cargas humanitarias y de seguridad, el peso de llevarse por delante el abastecimiento petrolero de una porción nada despreciable del mundo.

El estrecho de Ormuz es un...

