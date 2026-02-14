Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Guía para entender el enredo del salario mínimo en Colombia

La decisión de suspender el decreto que fijó el aumento del salario mínimo abre una serie de interrogantes, vitales para la organización de empresas y trabajadores. Un tema en el que hay más inquietudes que certezas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Ojeda y Santiago La Rotta
14 de febrero de 2026 - 01:00 p. m.
El aumento de 23 % en el mínimo que implementó la administración del presidente Gustavo Petro estará vigente mientras se produce un nuevo decreto con un salario temporal.
El aumento de 23 % en el mínimo que implementó la administración del presidente Gustavo Petro estará vigente mientras se produce un nuevo decreto con un salario temporal.
Foto: EFE - Carlos Ortega

La decisión del Consejo de Estado que suspende el decreto que aumentó el salario mínimo para 2026 abrió una larga lista de preguntas, cuyas respuestas no están del todo claras por el momento.

Esta es una medida cautelar que se da en medio de una demanda contra el aumento del mínimo que, argumenta el demandante, no se hizo teniendo los criterios técnicos que señala la ley para este tema.

La Sección Segunda de esta corporación le ordenó al Ejecutivo que, en un plazo de ocho días, decrete un salario mínimo temporal para que rija mientras se decide...

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

Salario mínimo

Salario mínimo vital

Salario mínimo 2026

Qué va a pasar con el salario mínimo

Consejo de Estado

Ministerio de Trabajo

Gustavo Petro

Suspensión del salario mínimo

Desarrollo

 

micorriza(d243q)Hace 6 minutos
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE YA!!
humberto jaramillo(12832)Hace 8 minutos
Con esas medidas tomadas por el consejo de estado se intenta garantizar que el salario mínimo no pueda ser mejorado sino que se mantenga dentro de lo que viene siendo y apostándole a que no sobrepase el valor de la inflación proyectada en el momento.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.