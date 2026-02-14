Guía para entender el enredo del salario mínimo en Colombia

El aumento de 23 % en el mínimo que implementó la administración del presidente Gustavo Petro estará vigente mientras se produce un nuevo decreto con un salario temporal. Foto: EFE - Carlos Ortega

La decisión del Consejo de Estado que suspende el decreto que aumentó el salario mínimo para 2026 abrió una larga lista de preguntas, cuyas respuestas no están del todo claras por el momento.

Esta es una medida cautelar que se da en medio de una demanda contra el aumento del mínimo que, argumenta el demandante, no se hizo teniendo los criterios técnicos que señala la ley para este tema.

La Sección Segunda de esta corporación le ordenó al Ejecutivo que, en un plazo de ocho días, decrete un salario mínimo temporal para que rija mientras se decide...